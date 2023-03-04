Безвозвратные потери России. Скоро их будет 500 тысяч

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Россия сейчас несет наибольшие потери, если не считать первый месяц полномасштабного вторжения.

Мобилизованные осенью, наблюдая постоянные неудачи ВС РФ (например, полнейший разгром под Угледаром) и понимая, что они следующие после зэков, кого начнут использовать для "мясных волн" — начали массово идти в отказ и записывать видео одно за одним, где ноют, что их не готовили как штурмовиков. Очевидно, что эти ролики их не спасут, но тут важно другое.

Подтвердилось то, о чем мы писали еще прошлым летом: мобилизовать — не равно организовать. У России нехватка всех ключевых элементов, которые нужны для современного механизированного общевойскового боя: от средств связи — до понимающих и компетентных командиров. Поэтому у нее не остается никаких иных возможностей, кроме как просто затыкать фронт живой силой, неорганизованной и неподготовленной, и без технических средств войны.

Если Кремль не прекратит это безумие и не выведет свою армию с территории Украины, то количество убитых оккупантов в итоге достигнет четверти миллиона, а если война затянется на годы, то до половины миллиона — точно. Именно безвозвратных потерь. Суммарные же потери России в Украине уже сейчас, по средним оценкам, составляют около четверти миллиона. Это за год полномасштабной войны.

Война — это всегда безумно дорого, и потерянные за этот год 10,000+ единиц техники Россия никак не сможет восстановить. Ни Иран, ни КНДР не смогут восполнить этот пробел. При этом потери в технике продолжатся, а значит, ситуация для оккупантов будет только усугубляться.

По итогу Кремль вынужден идти на абсолютно отчаянные шаги: затягивание войны ради призрачной надежды, что западная поддержка Украины прекратится, грядущая аннексия Беларуси, либо возможное продолжение мобилизации, которая только еще больше усугубит положение, так как создаст еще большую нагрузку на никудышное организационное, логистическое и техническое основание.

Тут важно вставить ремарку: эти потенциальные четверть или полмиллиона жертв — еще одна важная причина, почему Россия должна именно проиграть, а не просто "прекратить огонь". Если Россия не проиграет, то такое количество убитых будет расценено, как колоссальная национальная катастрофа.

Война же должна закончится так, где четко обозначается, что эта авантюра Кремля была не катастрофой, а преступлением, а сотни тысяч убитых граждан РФ — это убитые преступники, а не "невинные жертвы". Важность этого момента не все до конца понимают.

Что будет дальше? Генштаб Сил обороны Украины продолжит реализовывать свой глобальный план по разрушению логистики, командного звена и технических возможностей оккупантов, подготавливая при этом десятки новых механизированных и штурмовых бригад.

Попутно будет продолжаться операция стратегического уровня по деоккупации Крыма. Процесс освобождения полуострова — это длительный процесс, многоуровневый и крайне сложный, именно поэтому он растянут в пространстве и времени, но если вы внимательно присмотритесь к той номенклатуре вооружений, которую передают Украине, там есть и конкретные инструменты, предназначенные для деоккупации Крыма.

Все вышесказанное не отметает факта, что враг хоть и туп, но коварен и пытается адаптироваться к новой реальности. Шары с отражателями или "мясные волны" — яркий пример таких попыток. Важно не игнорировать все эти угрозы и продолжать методично реализовывать свои планы, несмотря на всю архисложность и тяжесть ситуации.

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