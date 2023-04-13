"Прибув з Києва": у ФСБ знайшли винного у вбивстві Владлена Татарського (фото)

Громадянин України Юрій Денисов, на думку російських силовиків, тривалий час збирав дані про російського пропагандиста, а після його ліквідації нібито втік у Туреччину.

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У Росії встановили особу чоловіка, який передав Дар'ї Треповій "вибуховий" бюст, який вона потім вручила військкору Владлену Татарському. Підозрюваним вважають українця Юрія Денисова. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на інформацію від ФСБ.

"Вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов, який за допомогою сервісу доставки через посередника передав їй вибуховий пристрій. Денисов прибув із Києва в лютому через територію Латвії до московського регіону, де збирав відомості про Татарського", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після смерті Татарського "організатор" його вбивства вилетів літаком із Росії через Вірменію в Туреччину. Ініційовано процедуру його оголошення в міжнародний розшук.

Також у ЗМІ повідомляють, що, за інформацією ФСБ, організаторами теракту в Петербурзі, внаслідок якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, зокрема російські опозиціонери, які переховуються за кордоном.

Нагадаємо, що 2 квітня в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Street food bar". Загинув російський пропагандист Владлен Татарський, який проводив там свій творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".

Причиною вибуху стала статуетка, яку принесла та вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок Дар'я Трепова. За фактом вбивства під час вибуху в Петербурзі військкора Владлена Татарського в РФ відкрили кримінальне провадження за статтею 105 КК. Дівчину затримали наступного дня.