"Прибыл из Киева": в ФСБ нашли виновного в убийстве Владлена Татарского (фото)

Гражданин Украины Юрий Денисов, по мнению российских силовиков, долго собирал данные о российском пропагандисте, а после его ликвидации якобы бежал в Турцию.

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В России установили личность мужчины, передавшего Дарье Треповой "взрывной" бюст, который она затем вручила военкору Владлену Татарскому. Подозреваемым считают украинца Юрия Денисова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию от ФСБ.

"Убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство. Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском", — говорится. в сообщении.

Также отмечается, что после смерти Татарского "организатор" его убийства вылетел на самолете из России через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

Также в СМИ сообщают, что по информации ФСБ, организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры.

Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Street food bar". Погиб российский пропагандист Владлен Татарский, проводивший там свой творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор".

Причиной взрыва стала статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц Дарья Трепова. По факту убийства при взрыве в Петербурге военнослужащего Владлена Татарского в РФ открыли уголовное производство по статье 105 УК. Девушку задержали на следующий день.