У Росії загинув пропагандист Владлен Татарський: що відомо (фото, відео)

Загиблий пропагандист Владлен Татарський свого часу закликав бомбити інфраструктуру України, щоб гинуло більше простих громадян.

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Сьогодні, 2 квітня, у російському місті Санкт-Петербург стався вибух в кафе "Street food bar". За інформацією росЗМІ внаслідок інциденту загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія військкор". Фокус зібрав все, що відомо про смерть пропагандиста на цей час.

Вибух у кафе

Близько 19 години за українським часом 2 квітня росЗМІ стали повідомляти про вибух без пожежі в одному з пітерських кафе. Зазначалося, що в результаті одна людина загинула та 6 отримали поранення.

За кілька хвилин стало відомо, що загиблий — російський пропагандист Владлен Татарський, який проводив в кафе свій творчий вечір.

Дівчина зі статуеткою

Згодом російські ЗМІ поширили інформацію, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна із відвідувачок. За словами організатора заходу в Петербурзі, він вживав заходів безпеки, але їх виявилося недостатньо.

Також пізніше "РИА Новости" написали, що подаровану загиблому під час вибуху в Петербурзі військкору Татарському статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка її принесла, була знайома організаторам.

Очевидці в кафе розповідають, що єдиним підозрілим моментом під час творчого вечора Татарського була та дівчина і вручення йому статуетки.

"Підозріло було те, що вона його впізнала і він її впізнав і в мене виникло передчуття, що зараз щось станеться. Вибух був гучний. Всі побігли на вихід, і я вибіг. Людей було чоловік 70. Паніки особливої не було", — розповів очевидець вибуху Владислав Зембицький.

За його словами, з розмов, які він почув, вибухівка була "безоболонковою".

За фактом вбивства під час вибуху в Петербурзі військкора Владлена Татарського в РФ відкрили кримінальне провадження за статтею 105 КК.

Кафе, де стався вибух, належить Євгену Пригожину

У пабліках повідомляють, що кафе "Street food bar", де ліквідували військкора Татарського належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Також в пабліках повідомляють, що він міг туди прибути.

"За наявною інформацією, була ймовірність, що на зустріч міг заїхати Євген Пригожин", — написав російський політолог Костянтин Долгов.

Кількість постраждалих внаслідок вибуху

Спершу, росЗМІ повідомляли про 6 постраждалих в результаті "хлопка", але згодом їхня кількість зросла до 16. На місце прибули медики, які почали надавати пораненим необхідну першу допомогу.

Реакція на смерть Татарського в Україні

Одним із перших на загибель російського пропагандиста Татарського відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"У РФ починається… павуки поїдають один одного в банці. Питання "коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" в країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", — написав Михайло Подоляк.

Блогер і журналіст Денис Казанський назвав гибель російського пропагандиста Татарського "неприємністю".

"Пишуть, що в Петербурзі в кафе підірвали пропагандиста та Z-людожера Владлена Татарського (Максима Фоміна). Він загинув на місці. Отак, учора ти закликав грабувати та вбивати українців, а тут така неприємність…", — написав Казанський.

Журналіст Юрій Бутусов зауважив, що якби Татарський відбував належний йому строк покарання за грабіж, то, можливо б, залишився живим.

"Засуджений у 2011 році в Україні на 12 років позбавлення волі за збройне пограбування банку в Макіївці Максим Фомін вирішив, що зрада України дозволить йому достроково вийти на волю із зони, зробити кар'єру пропагандиста, слухати Путіна, проводити творчі вечори, приймати подарунки від шанувальниць. А відсидів би термін в українській зоні – і якраз цього року вийшов би на волю і живий. Вирок зраднику і грабіжнику виконано", — написав Бутусов.

В Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm вважають, що ліквідація пропагандиста Татарського вигідна як Україні, так і Росії.

"Насправді, ліквідація Z-пропагандиста Владлена Татарського вигідна не тільки українським спецслужбам, але і російським генералам, яких Владлен Татарський активно критикував. Він є одним з Z-воєнкорів з пула Пригожина і ліквідація його в Санкт-Петербурзі може одночасно бути сигналом Пригожину, що медійно мочити генералів може бути досить небезпечно. І щось дуже підозріло, що в автокатастрофах чи при вибухах в російському тилу останнім часом гинуть саме ті, хто критикував російських генералів та закликав їх покарати", — повідомляють розслідувачі спільноти.

У телеграм-каналі ЗСУ назвали творчий вечір Татарського "найкращим серед військкорів".

"Владлен Татарський отримав статуетку "Гойда" за найкращий творчий вечір серед військкорів. Браво", — йдеться в сатиричному повідомленні.

Владлен Татарський: чим відомий

Пропагандист Владлен (справжнє ім'я Максим Фомін) — блогер і сепаратист із Донбасу. Він став відомим завдяки висвітленню подій в Україні. Жив у Макіївці на Донеччині. Займався бізнесом, з 2014 року перебував у лавах так званого "ополчення Донбасу". 2020 року перебрався до Москви і став займатися письменницькою справою.

Татарський ненавидів Україну та українців. Зокрема, закликав ЗС РФ бомбити інфраструктуру і лікарні.

"Багато людей, які відчувають якість любовні почуття до х*хложителів, говорять чому ми наступаємо, чому руйнуємо інфраструктуру? Вони, ці свині, вже злі й так. Не будуть працювати госпіталі, більше х*хлів буде дохнути на операційних столах, наприклад", — говорив він.

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