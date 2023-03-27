Отримував медалі від Міноборони РФ: на фронті ліквідували депутата-колаборанта з Криму (фото)

За інформацією росЗМІ, йдеться про Віталія Костенка — вихідця з Сумської області, який у 2014 році після окупації півострова почав співпрацювати із загарбниками.

Related video

Депутата-колаборанта з Криму Віталія Костенка вбили під час бойових дій в Україні. Про смерть Костенка повідомило росЗМІ "Севастопольський портал новин".

За інформацією ЗМІ, молодшого сержанта Віталія Костенка було ліквідовано 22 березня. Точне місце його смерті не повідомили.

Що відомо про колаборанта Віталія Костенка

Віталій Костенко народився 23 липня 1982 року у селі Глибове Краснопільського району Сумської області.

2007 року закінчив Кримський гуманітарний університет.

З вересня 2014 року очолював товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворит", яке спеціалізувалося на роздрібній торгівлі напоями. Костенко також мав стосунок до садівничого некомерційного товариства "Акташ" (голова правління з вересня 2021 року) та товариства з обмеженою відповідальністю "Аврора" (гендиректор із квітня 2018 року).

2014 року Віталій Костенко добровільно перейшов на бік російських окупантів. Він був депутатом міста Щолкіне Ленінського району АР Крим та членом партії "Єдина Росія". Також він керував так званим "Союзом ветеранів народного ополчення Криму" у місті.

Від Міноборони РФ та окупаційної адміністрації отримав "нагороди": медаль "За повернення Криму", медалі "Добровольцю Народного Ополчення Республіки Крим", "За захист Криму", "За заслуги у возз'єднанні Криму з Росією".

РосЗМІ повідомляють про те, що у Костенка залишилися дружина та троє дітей.

Уродженець Сумської області Віталій Костенко добровільно перейшов на бік російських окупантів у 2014 році

Нагадаємо, 20 березня в ГУР підтвердили ліквідацію так званого "начальника СІЗО" в Херсонській області. Сергій Москаленко був мешканцем Нової Каховки, а під час окупації пішов на співпрацю з ворогом та отримав посаду начальника СІЗО, де організовував тортури над полоненими українцями.

А 14 березня російські ЗМІ повідомляли, що на Херсонщині невідомі спробували підірвати авто російського колаборанта, так званого "заступника голови Новокаховської ВДА" Віталія Гура. Внаслідок чого колаборант отримав поранення, його доправили до лікарні.