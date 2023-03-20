"Організовував катівні": в ГУР підтвердили ліквідацію т.зв. "начальника СІЗО" на Херсонщині

Сергій Москаленко був жителем Нової Каховки, а під час окупації пішов на співпрацю з ворогом і отримав посаду начальника СІЗО, де організовував тортури над полоненими українцями.

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Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

"45-річний зрадник був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", — йдеться в повідомленні.

В українській розвідці вкотре нагадали колаборантам, що за співпрацю з ворогом на них чекає розплата.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у селищі Ювілейне (Херсонська область) 17 березня підірвали авто, яке належало колаборанту Сергію Москаленку. Він у травні 2022 року на окупованих ЗС РФ територіях Херсонської області очолив СІЗО. Він склав для ЗС РФ списки, до яких входили українські активісти, поліціянти та ветерани АТО. Також посібник окупантів облаштував катівню у відділенні поліції, яка стала однією з найбільших на окупованій території Херсонщини. Повідомлялося, що внаслідок вибуху авто тіло колаборанта розірвало навпіл. Місцеві ЗМІ пишуть, що Москаленка могли ліквідувати українські партизани.

14 березня російські ЗМІ повідомляли, що на Херсонщині невідомі спробували підірвати авторосійського колаборанта, так званого "заступника голови Новокаховської ВДА" Віталія Гура. Внаслідок чого колаборант отримав поранення, його доправили до лікарні.