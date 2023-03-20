"Организовывал пыточные": в ГУР подтвердили ликвидацию т.н. "начальника СИЗО" в Херсонской области

Сергей Москаленко был жителем Новой Каховки, а во время оккупации пошел на сотрудничество с врагом и получил должность начальника СИЗО, где организовывал пытки над пленными украинцами.

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Организатор застенков на Херсонщине Сергей Москаленко ликвидирован на днях на временно оккупированной территории. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"45-летний предатель был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки", — говорится в сообщении.

В украинской разведке в очередной раз напомнили коллаборантам, что за сотрудничество с врагом их ждет расплата.

Напомним, СМИ сообщали, что в поселке Юбилейное (Херсонская область) 17 марта взорвали авто, принадлежавшее коллаборанту Сергею Москаленко. Он в мае 2022 года на оккупированных ВС РФ территориях Херсонской области возглавил СИЗО. Он составил для ВС РФ списки, в которые входили украинские активисты, полицейские и ветераны АТО. Также руководство оккупантов обустроило застенки в отделении полиции, которая стала одной из крупнейших на оккупированной территории Херсонщины. Сообщалось, что в результате взрыва авто тело коллаборанта разорвало пополам. Местные СМИ пишут, что Москаленко могли ликвидировать украинские партизаны.

14 марта российские СМИ сообщали, что в Херсонской области неизвестные попытались взорвать автороссийского коллаборанта, так называемого "заместителя председателя Новокаховской ВГА" Виталия Гура. В результате чего коллаборант получил ранения, его доставили в больницу.