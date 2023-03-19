Тело разорвало пополам: под Херсоном ликвидировали коллаборанта Москаленко, - СМИ (видео)

Сергей Москаленко до полномасштабного вторжения РФ владел охранной фирмой "Ягуар". А с приходом российских оккупантов начал сотрудничать с ними и создал в Новой Каховке пыточную.

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В поселке Юбилейное (Херсонская область) 17 марта ликвидировали коллаборанта Сергея Москаленко. Информация об этом появилась в Телеграм-канале "Херсон: Война без фейков".

Медиа, ссылаясь на собственный анонимные источники, сообщило о смерти коллаборанта Москаленко, который в мае 2022 года на оккупированных ВС РФ территориях Херсонской области возглавил СИЗО. Кроме того пособник оккупантов обустроил в отделении полиции одну из самых больших пыточных в регионе.

В свою очередь местное СМИ "Нова Каховка.City" сообщило о том, что в результате подрыва легкового автомобиля тело Москаленко разорвало пополам.

По информации медиа, существуют две версии убийства Сергея Москаленко.

Согласно первой, автомобиль коллаборанта подорвали местные партизаны. Вторая версия говорит о том, что Москаленко мог стать жертвой разборок между российскими военными и местными приспешниками оккупантов.

Ликвидация Сергея Москаленко: какую версию выдвигают в РФ

В воскресенье, 19 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода так называемой патрульно-постовой службы в Херсонской области.

По версии следствия, 17 марта неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым передвигался убитый.

Позднее, когда он со своей семьей ехал на этом легковом автомобиле по поселку Юбилейное, произошел подрыв.

В СК РФ также сообщают, что в результате инцидента пострадали также дочь погибшего и его жена Они получили травмы.

Заметим, что в российском Следкоме не называют имени и фамилии ликвидированного пособника оккупантов, указывая только его "должность".

Что известно о ликвидированном Сергее Москаленко

До начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Сергей Москаленко владел в новой Каховке охранной фирмой "Ягуар".

В мае 2022 года Москаленко добровольно перешел на сторону российских оккупантов. Сначала он составлял для ВС РФ списки, в которые входили украинские активисты, полицейские и ветераны АТО — все те, кто мог представлять опасность для оккупантов.

Несколько позже мужчина получил должность в созданном российскими военными Новокаховском "отделении полиции". Там же он обустроил пыточную, в которой оккупанты издевались над украинскими военнопленными.

В 29 сентября 2022 года Херсонская областная прокуратура заочно сообщила Москаленко подозрение в коллаборационной деятельности — добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.

Напомним, в феврале 2023 года ВСУ ликвидировали генсека совета федерации РФ по карате, воевавшего против Украины. Сергей Увицкий отправился "защищать родину" в составе отряда союза боевых искусств "Союз" — это организация для отправки на войну российских спортсменов.

А в январе 2023 года появилась информация о том, что партизаны в оккупированной Кирилловке ликвидировали группу солдат ВС РФ. Они бросили гранату в частный дом, в котором находились расквартированные российские военнослужащие.