Сергей Увицкий отправился "защищать родину" в составе отряда союза боевых искусств "Союз" — это организация для отправки на войну российских спортсменов.

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На войне против Украины погиб Сергей Увицкий, который был руководителем Совета федерации по карате в РФ. Об этом сообщает "РИА-Новости".

Чемпион Европы по карате кекусинкай Сергей Увицкий был ликвидирован на Донбассе. Утверждается, что он отправился на войну добровольна. На момент смерти ему был 41 год.

Также известно, что Увицкий состоял в отряде добровольцев российского союза боевых искусств "Союз". В данное формирования входят бойцы из всех регионов РФ, включая оккупированный Крым. В российской федерации карате заявили, что спортсмен "защищал родину".

Вместе с тем точные обстоятельства гибели не сообщаются. Увицкий был мастером спорта международного класса и серебряным призером чемпионата Японии.

Напомним, 16 января стало известно о ликвидации "героя войны" из Бурятии. Андрей Малых заявлял, что уничтожал украинский танк "лоб в лоб".

12 января ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который был осужден за убийство своей матери. Сергей Молодцом отбывал наказание в виде 11,5 лет заключения.