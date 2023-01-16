"Уничтожал танк лоб в лоб": ВСУ ликвидировали "героя войны" из Бурятии (видео)

Андрей Малых успел засветиться в эфире пропагандистских СМИ и рассказать о боевых успехах в Украине. Теперь борт с его телом летит в Улан-Удэ.

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Вооруженные силы Украины ликвидировали 19-летнего танкиста ВС РФ Андрея Малых из Бурятии. Об этом написал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

В прошлом году захватчик появился в эфире пропагандистских росСМИ и хвастался "уничтожением лоб в лоб" украинского танка.

"У нас была задача по освобождению территории от ВСУ. Заезжая в лес, увидел танк противника, принял решение быстро уничтожить его. Лоб в лоб, метров 50-100 было до него. Я ему осколочный снаряд под башню, он сразу же воспламенился", — говорит Малых на видео.

[ + – ] Андрей Малых решил стать звездой росСМИ

После этого военный РФ якобы зарядил бронебойный снаряд. Танкист верил в победу захватчиков и признавался, что всегда мечтал стать военным.

"Как только матрос Андрюха Малых решил стать звездой рашн-пропаганден и рассказывать…Наши воины решили поскорее отправить его домой. Башня улетела не только в танке, а еще у всего экипажа. С чем мы их и поздравляем", — отметил Штефан.

[ + – ] Борт с телом захватчика вылетает на днях в Улан-Удэ

Офицер ВСУ разместил видео с комментариями девушки оккупанта — Яной Евтушенко. Она пишет, что Малых действительно погиб в Украине. Борт с телом захватчика вылетает на днях в Улан-Удэ, столицу Бурятии.

Отмечается, что Андрея Малых представили к "высокой государственной награде за героизм". РосСМИ при этом не рассказывают, как именно погиб россиянин.

Напомним, что командующий Военной миссией ЕС Эрве Блежан 4 января озвучил новые цифры потерь армии РФ. Только к ноябрю прошлого года российские военные потеряли в Украине 60% танков и 250 тысяч солдат.

Российское военное командование 9 января отказалось обнародовать списки мобилизованных, которых ВСУ ликвидировали ударом по военной базе в Макеевке.

Фокус 4 января писал о точных ударах украинской армии по местам дислокации захватчиков в Запорожской области. В тот день войска России потеряли убитыми и ранеными до 260 человек.