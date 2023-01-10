"Категорически запрещено": в РФ отказались публиковать списки убитых в Макеевке оккупантов

В областном военкомате Самарской области утверждают, что публикацией личных данных ликвидированных захватчиков якобы могут воспользоваться иностранные разведки.

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Россия не будет публиковать списки мобилизованных граждан, которые были ликвидированы в результате удара Вооруженных сил Украины по военной базе ВС РФ в Макеевке. Эту информацию 9 января озвучил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

По его словам, военкоматы российского региона не будут обнародовать списки погибших в результате удара ВСУ по ПТУ в Макеевке мобилизованных.

Алексей Вдовин подчеркнул, что члены семей военнослужащих, которые были ликвидированы в ходе успешной спецоперации Сил обороны Украины, могут персонально узнать интересующую информацию при обращении в комиссариаты.

"Либо при обращении (узнать информацию о погибших — ред.), либо, по ряду военнослужащих, производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов. Списки нельзя публиковать, категорически запрещено", — продолжил военный комиссар Самарской области.

Вдовин также утверждает, что иностранные разведки могут использовать личные данные погибшие военнослужащих и организовать "провокационные мероприятия" с участием членов семей мобилизованных, ликвидированных при ударе по ПТУ в Макеевке.

Отметим, что 3 января Министерство обороны РФ анонсировало проведение расследования после уничтожения военной базы оккупантов в Макеевке. В ведомстве страны-агрессора утверждали, что ВСУ могли нанести удар по ПТУ после того, как мобилизованные россияне массово использовали смартфоны, сигналы которых якобы были запеленгованы.

На следующий день, 4 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о транспортировке около 70 раненых оккупантов в медицинские учреждения, расположенные в Самаре. Чиновник не исключил, что после реабилитации мобилизованные могут вернуться в строй и вновь отправиться на передовую.