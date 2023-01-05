Уничтожение базы ВС РФ в Макеевке: около 70 раненых оккупантов переводят на лечение в Самару

Власти, по словам губернатора региона Дмитрия Азарова, сделают все возможное, чтобы раненые захватчики быстрее шли на поправку и вернулись в строй.

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Раненых российских военнослужащих, которые пострадали в результате уничтожения военной базы ВС РФ в Макеевке, переведут на лечение в Самару. Об этом 4 января сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

По его словам, власти российского региона сделают все возможное, чтобы раненые после обстрела военной базы ВС РФ в Макеевке захватчики быстрее шли на поправку и вернулись в строй. Уже в ближайшие сутки (5 января — ред.) большую часть тех, кто сегодня проходит лечение в Ростове-на-Дону, направят в самарский госпиталь.

"Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы. Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения", — продолжил Азаров.

Некоторые оккупанты, по словам губернатора Самарской области, "проявили отвагу" после ракетного удара, в результате которого была уничтожена военная база ВС РФ в Макеевке, из-за чего он будет ходатайствовать о присвоении им государственных наград.

Руководитель оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин, в свою очередь, подтвердил, что большинство солдат, получивших ранения при обстреле, были переведены на лечение в российские регионы. Вместе с этим, главарь пророссийских боевиков "ДНР" не называл конкретных цифр.

Отметим, что в ночь с 3 на 4 января Минобороны РФ обнародовало обновленную сводку, в которой признало гибель 89 российских военнослужащих в результате удара ВСУ по базе в Макеевке. Среди погибших, по информации ведомства, есть топ-офицер — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Минобороны РФ также считает, что ВСУ успешно осуществили удар по базе в Макеевке из-за того, что российские военнослужащие активно пользовались смартфонами, сигналы которых якобы были запеленгованы.