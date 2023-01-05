Знищення бази ЗС РФ у Макіївці: майже 70 поранених окупантів переводять на лікування у Самару

Влада, за словами губернатора регіону Дмитра Азарова, зробить усе можливе, щоб поранені загарбники швидше одужували і повернулися у стрій.

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Поранених російських військовослужбовців, які постраждали внаслідок знищення військової бази ЗС РФ у Макіївці, переведуть на лікування у Самару. Про це 4 січня повідомив губернатор регіону Дмитро Азаров.

За його словами, влада російського регіону зробить усе можливе, щоб поранені після обстрілу військової бази ЗС РФ у Макіївці загарбники швидше одужували і повернулися у стрій. Вже найближчої доби (5 січня — ред.) більшу частину тих, хто сьогодні проходить лікування в Ростові-на-Дону, спрямують до самарського госпіталю.

"Приблизно 60-70 людей, у кого дозволяє самопочуття, у Самару відправимо. Це додасть бійцям сил для якнайшвидшого відновлення. Наші медики до прийому готові. Лікарня в Макіївці перша прийняла наших земляків. Лікарі, медсестри зробили все можливе, щоб бійці отримали першу медичну допомогу та якнайшвидше вирушили до медичних спеціалізованих установ", — продовжив Азаров.

Деякі окупанти, за словами губернатора Самарської області, "проявили відвагу" після ракетного удару, внаслідок якого було знищено військову базу ЗС РФ у Макіївці, через що він клопотатиме про присвоєння їм державних нагород.

Керівник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін, зі свого боку, підтвердив, що більшість солдат, які отримали поранення під час обстрілу, були переведені на лікування до російських регіонів. Водночас ватажок проросійських бойовиків "ДНР" не називав конкретних цифр.

Зазначимо, що в ніч із 3 на 4 січня Міноборони РФ оприлюднило оновлене зведення, в якому визнало загибель 89 російських військовослужбовців унаслідок удару ЗСУ по базі в Макіївці. Серед загиблих, за інформацією відомства, є топофіцер — заступник командира полку підполковник Бачурін.

Міноборони РФ також вважає, що ЗСУ успішно здійснили удар по базі в Макіївці через те, що російські військовослужбовці активно користувалися смартфонами, сигнали яких нібито були запеленговані.