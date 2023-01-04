ВСУ атаковали ВС РФ в Запорожской области: погибли и ранены около 260 оккупантов, — Генштаб

Украинские военнослужащие, как утверждает командование, осуществили огневое поражение позиций россиян в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Васильевке и Пологах.

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Вооруженные силы Украины нанесли удары по местам дислокации ВС РФ в Запорожской области, в результате чего оккупанты понесли потери среди личного состава и боевой техники. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 4 января.

В частности, командование подтвердило огневое поражение позиций ВС РФ в Запорожской области в течение 2 января.

Как сообщают в Генштабе, подразделения ВСУ нанесли точные удары по местам дислокации российских войск в населенных пунктах Бердянск, Токмак, Мелитополь, Васильевка и Пологи, в результате которых были уничтожены два склада боеприпасов и около 10 единиц боевой техники. Помимо этого, ВС РФ убитыми и ранеными потеряли до 260 военнослужащих.

Украинская авиация в течение минувших суток, в свою очередь, нанесла 12 авиаударов по местам дислокации личного состава и техники оккупантов, а также по одной позиции, на которой размещался ЗРК противника.

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками оккупантов", — добавили в Генштабе, комментируя новые потери ВС РФ.

Днем ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ нанесли точный удар по военной базе российских войск в оккупированном Токмаке. Журналисты, ссылаясь на местных жителей, утверждали, что в населенном пункте прогремели взрывы в ночь на 3 января, которые были следствием артиллерийского огня Украины по позициям ВС РФ.

Также сообщалось, что после Нового года ВСУ огнем из дальнобойного вооружения HIMARS уничтожили военную базу россиян, которая была обустроена в гостиничном комплексе Grand Prix в Херсонской области.