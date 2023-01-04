ЗСУ атакували ЗС РФ у Запорізькій області: загинуло та поранено близько 260 окупантів, — Генштаб

Українські військовослужбовці, як стверджує командування, здійснили вогневе ураження позицій росіян у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Василівці та Пологах.

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Збройні Сили України завдали ударів по місцях дислокації ЗС РФ у Запорізькій області, внаслідок чого окупанти зазнали втрат серед особового складу та бойової техніки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 4 січня.

Зокрема, командування підтвердило вогневе ураження позицій ЗС РФ у Запорізькій області протягом 2 січня.

Як повідомляють у Генштабі, підрозділи ЗСУ завдали точних ударів по місцях дислокації російських військ у населених пунктах Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Василівка та Пологи, внаслідок яких знищено два склади боєприпасів та близько 10 одиниць бойової техніки. Крім цього, ЗС РФ убитими та пораненими втратили до 260 військовослужбовців.

Українська авіація протягом минулої доби, зі свого боку, завдала 12 авіаударів по місцях дислокації особового складу та техніки окупантів, а також по одній позиції, на якій розміщувався ЗРК супротивника.

"Українські ракетники та артилеристи вразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління безпілотниками окупантів", — додали в Генштабі, коментуючи нові втрати ЗС РФ.

Днем раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ЗСУ завдали точного удару по військовій базі російських військ в окупованому Токмаку. Журналісти, посилаючись на місцевих жителів, стверджували, що у населеному пункті пролунали вибухи в ніч проти 3 січня, які були наслідком артилерійського вогню України по позиціях ЗС РФ.

Також повідомлялося, що після Нового року ЗСУ вогнем з далекобійного озброєння HIMARS знищили військову базу росіян, яка була облаштована у готельному комплексі Grand Prix у Херсонській області.