Удар по базе оккупантов в Токмаке: тела вывозили на КамАЗах (видео)

По данным местных СМИ, артиллерийский огонь "накрыл" расположение российских войск в туберкулезной больнице города. У разрушенного здания видели пожарных, медиков и технику для разборки завалов.

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В оккупированном городе Токмак Запорожской области в ночь на 3 января прогремели взрывы. В результате была ликвидирована часть российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

Отмечается, что ночью во временно оккупированном городе было громко, есть "прилеты" по месту дислокации оккупантов.

По неподтвержденным данным, артиллерийский огонь "накрыл" расположение российских войск в туберкулезной больнице города. Это произошло примерно в 4:00.

К разрушенному зданию приехали пожарные, кареты "скорой", а также военная техника с краном для разборки завалов.

В публикации сообщается, что, очевидцы наблюдали, как погибших российских военных в черных пакетах грузили на КаМАЗы с красными крестами.

В свою очередь, на военном объекте в Белгородской области возник пожар, была слышна детонация боеприпасов. По словам руководителя местной администрации, временная загорелась из-за "неосторожного обращения с огнем".

Ранее Фокус разбирался в том, с чего начнется масштабное освобождение Луганской области. Российские оккупанты предпринимают попытки насытить территорию региона своими подразделениями, чтобы удержать захваченные территории.

Напомним, что ВС РФ разместили в Крыму носители ядерного оружия. По данным ГУР, на полуострове находятся самолеты, корабли, подводные лодки, а также комплексы наземного базирования, которые могут комплектоваться ядерными боеприпасами.