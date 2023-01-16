"Знищував танк лоб у лоб": ЗСУ ліквідували "героя війни" з Бурятії (відео)

Андрій Малих встиг засвітитися в ефірі пропагандистських ЗМІ та розповісти про бойові успіхи в Україні. Тепер борт із його тілом летить в Улан-Уде.

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Збройні сили України ліквідували 19-річного танкіста ЗС РФ Андрія Малих із Бурятії. Про це написав у Telegram офіцер Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

У минулому році загарбник з'явився в ефірі пропагандистських росЗМІ та вихвалявся "знищенням лоб у лоб" українського танка.

"У нас було завдання зі звільнення території від ЗСУ. Заїжджаючи в ліс, побачив танк противника, вирішив швидко знищити його. Лоб у лоб, метрів 50-100 було до нього. Я йому осколковий снаряд під башту, він одразу ж спалахнув", — каже Малих на відео.

[ + – ] Андрій Малих вирішив стати зіркою росЗМІ

Після цього військовий РФ нібито зарядив бронебійний снаряд. Танкіст вірив у перемогу загарбників і зізнавався, що завжди мріяв стати військовим.

"Як тільки матрос Андрюха Малых вирішив стати зіркою рашн-пропаганден і розповідати казки… Наші воїни вирішили швидесенько відправити його додому. Башня відлетіла не тільки в танку, а ще у всього екіпажу. З чим ми їх і вітаємо", — зазначив Штефан.

[ + – ] Борт із тілом загарбника вилітає днями в Улан-Уде

Офіцер ЗСУ розмістив відео з коментарями дівчини окупанта — Яною Євтушенко. Вона пише, що Малих справді загинув в Україні. Борт із тілом загарбника вилітає днями в Улан-Уде, столицю Бурятії.

Зазначається, що Андрія Малих представили до "високої державної нагороди за героїзм". РосЗМІ при цьому не розповідають, як саме загинув росіянин.

Нагадаємо, що командувач Військової місії ЄС Ерве Блежан 4 січня озвучив нові цифри втрат армії РФ. Лише до листопада минулого року російські військові втратили в Україні 60% танків і 250 тисяч солдат.

Російське військове командування 9 січня відмовилося оприлюднити списки мобілізованих, яких ЗСУ ліквідували ударом по військовій базі у Макіївці.

Фокус 4 січня писав про точні удари української армії по місцях дислокації загарбників у Запорізькій області. У той день війська Росії втратили вбитими та пораненими до 260 осіб.