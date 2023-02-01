ЗСУ ліквідували генсека ради федерації РФ з карате, який воював проти України

Сергій Увицький вирушив "захищати батьківщину" у складі загону спілки бойових мистецтв "Союз" — це організація для відправки на війну російських спортсменів.

Related video

На війні проти України загинув Сергій Увицький, який був керівником Ради федерації з карате у РФ. Про це повідомляє "РИА Новости".

Чемпіон Європи з карате кьокусінкай Сергій Увицький ліквідований на Донбасі. Стверджується, що він вирушив на війну добровільно. На момент смерті йому було 41 рік.

Також відомо, що Увицький перебував у загоні добровольців Союзу бойових мистецтв "Союз". У це формування входять бійці з усіх регіонів РФ, включаючи окупований Крим. У російській федерації карате заявили, що спортсмен "захищав батьківщину".

Натомість точні обставини загибелі не повідомляються. Увицький був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером чемпіонату Японії.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо про ліквідацію "героя війни" з Бурятії. Андрій Малих заявляв, що знищував український танк "лоб у лоб".

12 січня ЗСУ ліквідували "вагнерівця", якого засудили за вбивство своєї матері. Сергій Молодцов відбував покарання у вигляді 11,5 років ув'язнення.