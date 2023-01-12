"Творча натура": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", засудженого за вбивство своєї матері (фото)

До повномасштабного вторгнення Сергій Молодцов відбував покарання у вигляді 11,5 років позбавлення волі за те, що на смерть забив свою літню матір.

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Сили оборони України ліквідували найманця із "Групи Вагнера" Сергія Молодцова, який раніше був засуджений за вбивство своєї матері, скоєне у стані алкогольного сп'яніння. Про це пише російське видання E1.

Повідомляється, що в Україні було ліквідовано 46-річного уродженця міста Сєров Сергія Молодцова, який воював у лавах "Групи Вагнера".

Офіційна церемонія прощання із найманцем відбулася ще 5 січня. Труну з тілом Сергія Молодцова несли військовослужбовці, а на порохах виступали ветерани, які дякували загарбнику за "мужність і героїзм". Журналісти не уточнюють, на якому напрямі було ліквідовано "вагнерівця".

Представники адміністрації на церемонії прощання назвали вбитого "творчою натурою" та "чесною людиною, яка завжди допомагала нужденним". Інформацію про те, що Сергій Молодцов воював у лавах "Групи Вагнера", у коментарі виданню підтвердив голова Сєровського міського округу Василь Сизиков. Чиновник назвав убитого душогубом, який відбував покарання за скоєння тяжкого злочину.

У картотеці Сергія Молодцова сказано, що в стані алкогольного сп'яніння чоловік забив на смерть свою літню матір.

"У стані алкогольного сп'яніння Молодцов С. Г. перебував у квартирі зі своєю старою матір'ю. Він завдав руками і ногами не менше шести ударів в область голови, тулуба і кінцівок. Ударами він зламав матері щелепу, плече, розбив обличчя і голову. Через завдані травми (і з огляду на хронічні захворювання) пенсіонерка померла. Свою провину на суді син заперечував, стверджуючи, що жінка сама випадково впала", — зазначають журналісти у своєму матеріалі.

У вироку Сєровського суду від 2017 року сказано, що Сергій Молодцов раніше вже був судимий в Уссурійську за аналогічною статтею "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило по необережності смерть потерпілого". Тоді Феміда визнала чоловіка винним і засудила його до 9,5 років позбавлення волі, але з колонії його було звільнено умовно-достроково.

Вже у 2017 році Сєровський суд виніс Сергію Молодцову вирок у вигляді 11,5 років ув'язнення за вбивство літньої матері.

[ + – ] "Вагнерівець" Сергій Молодцов, засуджений за вбивство матері [ + – ] У Сєрові поховали "вагнерівця" Сергія Молодцова, засудженого за вбивство матері

Зазначимо, що після Нового року у ЗМІ з'явилася інформація про ліквідацію в Україні ватажка банди кілерів, який воював у лавах "Групи Вагнера". Йдеться про Олександра Бережного, якого суд раніше засудив до 25 років позбавлення волі за низку вбивств та замахів.

Також повідомлялося, що в листопаді в Україні було ліквідовано колишнього поліцейського, завербованого в лави "Групи Вагнера". Уродженець Брянської області Денис Терехов, убитий у ході бойових дій, раніше відбував покарання за вбивство неповнолітнього.