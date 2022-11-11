ЗСУ ліквідували поліцейського-"вагнерівця", засудженого за вбивство юнака, — ЗМІ (фото)

У 2019 році Денис Терехов, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, убив 17-річного хлопця та був засуджений до 13,5 років.

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В Україні було ліквідовано колишнього заступника начальника Брасовського відділу поліції Брянської області Дениса Терехова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил, блогер Анатолій Штефан.

За його словами, Денис Терехов воював на території України у лавах приватної військової компанії "Вагнер".

Понад те, як стверджує Анатолій Штефан, ліквідований окупант до повномасштабного вторгнення працював заступником начальника Брасівського відділу поліції Брянської області.

Майор Денис Терехов, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив 17-річного юнака і був засуджений на 13 років та 6 місяців. Під час відбування покарання, за словами Штефана, колишнього поліцейського завербували в ПВК "Вагнер" і він вирушив на фронт в Україну.

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Інформацію про загибель Дениса Терехова також опублікувало регіональне видання "Брянські новини". Понад те, журналісти підтверджують, що колишнього поліцейського було засуджено за вбивство неповнолітнього Івана Вахрушина. Інцидент стався у серпні 2019 року — Денис Терехов, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив у селищі Локоть 17-річного юнака. Неповнолітній, за даними ЗМІ, впав у кому, переніс складні операції та помер наприкінці серпня через отримані травми.

На слідстві та на суді Денис Терехов не визнавав своєї провини, але місцевий суд засудив силовика до 13,5 років ув'язнення за вбивство юнака. Крім цього, винного було позбавлено звання "майор поліції".

"Колишній офіцер поліції записався добровольцем, кілька місяців тому йому надали таку можливість. Він уже мав досвід участі в бойових діях. Тепер надійшла звістка, що він загинув. Родички колишнього поліцейського вирушили на впізнання тіла у Воронеж", — йдеться у матеріалі регіонального видання.

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Зазначимо, що наприкінці жовтня росЗМІ повідомляли про відправку в Україну не менше 15 тисяч російських ув'язнених, які були завербовані приватною військовою компанією "Вагнер".

Також повідомлялося, що РФ відправила в Україну понад 500 навчених сирійських найманців. Вербуванням бійців могла займатися "група Вагнера", а перекинуті солдати, ймовірно, служитимуть у лавах приватної армії "Щит" та неонацистського підрозділу ДШРГ "Русич".