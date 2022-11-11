ВСУ ликвидировали полицейского-"вагнеровца", осужденного за убийство юноши, — СМИ (фото)

В 2019 году Денис Терехов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 17-летнего парня и был осужден на 13,5 лет.

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В Украине был ликвидирован бывший заместитель начальника Брасовского отдела полиции Брянской области Денис Терехов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил, блогер Анатолий Штефан.

По его словам, Денис Терехов воевал на территории Украины в рядах частной военной компании "Вагнер".

Более того, как утверждает Анатолий Штефан, ликвидированный оккупант до полномасштабного вторжения работал заместителем начальника Брасовского отдела полиции Брянской области.

Майор Денис Терехов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 17-летнего юношу и был осужден на 13 лет и 6 месяцев. Во время отбывания наказания, по словам Штефана, бывший полицейский был завербован ЧВК "Вагнер" и отправился на фронт в Украину.

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Информацию о гибели Дениса Терехова также опубликовало региональное издание "Брянские новости". Более того, журналисты подтверждают, что бывший полицейский был осуждено за убийство несовершеннолетнего Ивана Вахрушина. Инцидент произошел в августе 2019 года — Денис Терехов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил в поселке Локоть 17-летнего юношу. Несовершеннолетний, по данным СМИ, впал в кому, перенес сложные операции и скончался в конце августа из-за полученных травм.

На следствии и на суде Денис Терехов не признавал свою вину, но местный суд приговорил силовика к 13,5 годам тюремного заключения за убийство юноши. Кроме этого, виновный был лишен звания "майор полиции".

"Бывший офицер полиции записался добровольцем, несколько месяцев назад ему предоставили такую возможность. У него уже был опыт участия в боевых действиях. Теперь пришло известие, что он погиб. Родственницы бывшего полицейского отправились на опознание тела в Воронеж", — говорится в материале регионального издания.

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Отметим, что в конце октября росСМИ сообщали об отправке в Украину не менее 15 тысяч российских заключенных, которые были завербованы частной военной компанией "Вагнер".

Также сообщалось, что РФ отправила в Украину свыше 500 обученных сирийских наемников. Вербовкой бойцов могла заниматься "группа Вагнера", а переброшенные солдаты, вероятно, будут служить в рядах частной армии "Щит" и неонацистского подразделения ДШРГ "Русич".