ВСУ ликвидировали "вагнеровца", осужденного за убийство своей матери (фото)

До полномасштабного вторжения Сергей Молодцов отбывал наказание в виде 11,5 лет лишения свободы за то, что насмерть забил свою пожилую мать.

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Силы обороны Украины ликвидировали наемника из "Группы Вагнера" Сергея Молодцова, который ранее был осужден за убийство своей матери, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет российское издание E1.

Сообщается, что в Украине был ликвидирован 46-летний уроженец города Серов Сергей Молодцов, который воевал в рядах "Группы Вагнера".

Официальная церемония прощания с наемником состоялась еще 5 января. Гроб с телом Сергея Молодцова несли военнослужащие, а на порохоронах выступали ветераны, которые благодарили захватчика за "мужество и героизм". Журналисты не уточняют, на каком именно направлении был ликвидирован "вагнеровец".

Представители администрации на церемонии прощания назвали убитого "творческой натурой и "честным человеком, который всегда помогал нуждающимся". Информацию о том, что Сергей Молодцов воевал в рядах "Группы Вагнера", в комментарии изданию подтвердил глава Серовского городского округа Василий Сизиков. Чиновник назвал убитого душегубом, отбывавшим наказание за совершение тяжкого преступления.

В картотеке Сергея Молодцова сказано, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина забил насмерть свою пожилую мать.

"В состоянии алкогольного опьянения Молодцов С. Г. находился в квартире со своей престарелой матерью. Он нанес руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей. Ударами он сломал матери челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Из-за травм (и учитывая хронические заболевания) пенсионерка умерла. Свою вину на суде сын отрицал, утверждая, что женщина сама случайно упала", — отмечают журналисты в своем материале.

В приговоре Серовского суда от 2017 года сказано, что Сергей Молодцов ранее уже был судим в Уссурийске по аналогичной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Тогда Фемида признала мужчину виновным и приговорила его к 9,5 годам лишения свободы, но из колонии он был освобожден условно-досрочно.

Уже в 2017 году Серовский суд вынес Сергею Молодцову приговор в виде 11,5 лет тюремного заключения за убийство пожилой матери.

[ + – ] "Вагнеровец" Сергей Молодцов, осужденный за убийство матери [ + – ] В Серове похоронили "вагнеровца" Сергея Молодцова, осужденного за убийство матери

Отметим, что после Нового года в СМИ появилась информация о ликвидации в Украине главаря банды киллеров, который воевал в рядах "Группы Вагнера". Речь идет об Александре Бережных, которого суд ранее приговорил к 25 годам лишения свободы за ряд убийств и покушений.

Также сообщалось, что в ноябре в Украине был ликвидирован бывший полицейский, завербованный в ряды "Группы Вагнера". Уроженец Брянской области Денис Терехов, убитый в ходе боевых действий, ранее отбывал наказание за убийство несовершеннолетнего.