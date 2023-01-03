В Украине ликвидировали главаря банды киллеров, воевавшего в "Группе Вагнера", — соцсети

Саратовский суд в 2012 году доказал, что на счету ОПГ, которую возглавлял Андрей Бережных, 7 убийств и 10 покушений.

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В Украине был ликвидирован главарь российской банды киллеров Андрей Бережных, который до полномасштабного вторжения отбывал в колонии наказание в виде 25 лет лишения свободы. Об этом информирует Telegram-канал "ВЧК ОГПУ".

Сообщается, что ликвидированный Андрей Бережных ранее возглавлял банду киллеров в Саратовской области. Во время отбывания наказания осужденный был завербован "Группой Вагнера" и переброшен на территорию Украины.

"Андрей Бережных из города Балаково известный по серии громких покушений в 90-х и расстрелу здания местного телеканала из гранатомета был осужден в 2012 году… В Украине он участвовал в боевых действиях и был убит. Родным сообщили о смерти преступника в стандартной форме, что Бережных пал смертью храбрых в бою", — говорится в сообщении Telegram-канала.

[ + – ] Лидер саратовской ОПГ Андрей Бережных был ликвидирован в Украине

По данным российского издания MZK1, Андрей Бережных был осужден на 25 лет лишения свободы Саратовским областным судом в 2012 году. ОПГ, которую возглавлял осужденный, устраняла конкурентов, а также убивала из мести и личных неприязненных отношений.

"В общей сложности обвиняемым инкриминируется убийство 7 человек, покушение на убийство 10 человек, причинение ущерба имуществу потерпевших на сумму почти 489,5 тыс. рублей. Банда была вооружена автоматами Калашникова, пистолетами, гранатометом, охотничьими ружьями, гранатами и взрывчаткой. Бережных жил богато – только официально в собственности у него зарегистрировано шесть квартир в Балакове (Саратовская область — ред.). А в 2008 году он и вовсе перебрался в Москву, где взял себе фамилию Бородич", — говорится в материале издания.

Первые три доказанных убийства, как отмечают журналисты, Андрей Бережных совершил еще в 1994 году. Главарь банды киллеров из Саратовской области был задержан в ходе масштабной спецоперации в 2011 году.

[ + – ] В Украине ликвидировали главаря саратовской ОПГ Андрея Бережных

Отметим, что в ноябре в СМИ появилась информация о ликвидации в Украине российского полицейского-"вагнеровца", который до полномасштабного вторжения был осужден на 13,5 лет за убийство юноши.

В начале декабря украинские СМИ сообщили о ликвидации под Бахмутом российского православного учителя, который был завербован в ряды "Группы Вагнера".