В Україні ліквідували ватажка банди кілерів, який воював у "Групі Вагнера", — соцмережі

Саратовський суд у 2012 році довів, що на рахунку ОЗУ, яке очолював Андрій Бережних, 7 вбивств і 10 замахів.

Related video

В Україні було ліквідовано ватажка російської банди кілерів Андрія Бережного, який до повномасштабного вторгнення відбував у колонії покарання 25 років позбавлення волі. Про це повідомляє Telegram-канал "ВЧК ОГПУ".

Повідомляється, що ліквідований Андрій Бережних раніше очолював банду кілерів у Саратовській області. Під час відбування покарання засудженого було завербовано "Групою Вагнера" і перекинуто на територію України.

"Андрій Бережних із міста Балаково відомий за серією гучних замахів у 90-х та розстріл будівлі місцевого телеканалу з гранатомета було засуджено у 2012 році... В Україні він брав участь у бойових діях і був убитий. Рідним повідомили про смерть злочинця у стандартній формі, що Бережних пав смертю хоробрих у бою", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

[ + – ] Лідера саратовського ОЗУ Андрій Бережних було ліквідовано в Україні

За даними російського видання MZK1, Андрія Бережного було засуджено на 25 років позбавлення волі Саратовським обласним судом у 2012 році. ОЗУ, яке очолював засуджений, усувало конкурентів, а також убивало з помсти й особистих неприязних стосунків.

"Загалом обвинуваченим інкримінується вбивство 7 людей, замах на вбивство 10 осіб, заподіяння шкоди майну потерпілих на суму майже 489,5 тис. рублів. Банда була озброєна автоматами Калашникова, пістолетами, гранатометом, мисливськими гранатами, мисливськими рушницями. Бережних жив багато — тільки офіційно у власності у нього зареєстровано шість квартир у Балакові (Саратовська область — ред.). А у 2008 році він узагалі перебрався до Москви, де взяв собі прізвище Бородич", — йдеться у матеріалі видання.

Перші три доведені вбивства, як зазначають журналісти, Андрій Бережних скоїв ще в 1994 році. Ватажка банди кілерів із Саратовської області було затримано в процесі масштабної спецоперації у 2011 році.

[ + – ] В Україні ліквідували ватажка саратівської ОЗУ Андрія Бережних

Зазначимо, що в листопаді у ЗМІ з'явилася інформація про ліквідацію в Україні російського поліцейського-"вагнерівця", якого до повномасштабного вторгнення засудили на 13,5 років за вбивство юнака.

На початку грудня українські ЗМІ повідомили про ліквідацію під Бахмутом російського православного вчителя, який був завербований до лав "Групи Вагнера".