Партизаны в оккупированной Кирилловке ликвидировали группу солдат ВС РФ, — Силы спецопераций

Представители подполья, по информации СМИ, бросили гранату в частный дом, в котором находились расквартированные российские военнослужащие.

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Украинские партизаны ликвидировали группу военных ВС РФ. в оккупированной Кирилловке Запорожской области. Об этом информирует Центр национального сопротивления, функционирующий при Силах специальных операций ВСУ.

По данным ведомства, в одном из частных жилых домов прогремел мощный взрыв.

В здании, как утверждают в Центре национального сопротивления, находились расквартированные российские военнослужащие, а операцию проводили представители украинского подполья. В результате мощного взрыва несколько захватчиков получили ранения.

"Подполье на временно оккупированных территориях продолжает свою работу. В Кирилловке партизанам удалось ликвидировать группу российских военных, занявших один из домов в городе. Также есть раненые", — говорится в сообщении Центре нацсопротивления.

Информацию о "бавовне" в Кирилловке подтвердил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, мощный взрыв прогремел в доме местных коллаборантов, которые решили поселить у себя российских военнослужащих.

Региональное издание "РИА Мелитополь" уточняет, что масштабная "бавовна" произошла в Кирилловке в ночь с 17 на 18 января. Мощный взрыв, по информации журналистов, прогремел в частном доме семьи Смирновых, которая открыто после оккупации населенного пункта перешла на сторону ВС РФ.

"В доме Смирновых квартируются захватчики — к ним залетела граната. Взрыв слышал весь центр Кирилловки, где и живут предатели. Среди оккупантов есть раненые и трупы. Сами Смирновы — достаточно известны в Кирилловке. Семья владеет магазином Ника в центре поселка. При Украине Смирновы жили, мягко говоря, очень хорошо, богатея день ото дня. Но с приходом РФ запели по-другому: оказывается для полного счастья им не хватало только оккупации", — говорится в публикации журналистов.

Издание также утверждает, что семья Смирновых с первых дней вторжения ВС РФ всячески поддерживала связь с главой оккупационной администрации поселка Екатериной Уманец и присутствовала на мероприятиях, которые она организовывала.

Несколькими днями ранее сообщалось о масштабной "бавовне", которая произошла в Запорожской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что мощный взрыв прогремел в здании школы в оккупированной Михайловке, где российские военнослужащие оборудовали склад с боеприпасами.

После Нового года мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в оккупированном городе захватчиков стало больше, чем местных жителей. Россияне разъезжают по городу с украинской символикой, пытаясь вычислить диверсантов и представителей украинского подполья.