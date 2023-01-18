"Школьная дискотека": в Запорожской области взорвался склад боеприпасов ВС РФ, — мэр Мелитополя

По словам Ивана Федорова, вероятно, что в результате взрыва ранения получили сами оккупанты, так как в направлении школы в Михайловке выдвинулись машины "скорой помощи".

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В здании школы в Михайловке (Запорожская область), в которой российские военные оборудовали склад боеприпасов, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграм-канале 18 января.

По его словам, российские военные прямо посреди дня "устроили школьную дискотеку".

"Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в состав боекомплектов. Дрожат окна соседних домов", — написал Федоров.

Он добавил, что в сторону школы уже выехали несколько машин "скорой помощи". Но пока неизвестно, сколько российских оккупантов погибло во время взрыва, а сколько — получили ранения.

Также нет информации о том, с помощью каких технических средств была уничтожена база противника, где хранились боеприпасы.

Напомним, в начале января ВСУ уничтожили крупный склад боеприпасов ВС РФ в Сватово. По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, россияне почти 2 недели свозили боеприпасы на взорванный склад. Украинские военные следили за грузовиками "Урал", на которых доставляли вооружение.

Фокус также писал в конце ноября 2022 года о том, что российские военные прикрываются мирными жителями и размещают склады боеприпасов в центре Мариуполя. За 100 метров от предполагаемого склада находится школа №65. Данное учебное заведение является для российской пропаганды "главной пиар-точкой".