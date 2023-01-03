"ПВО не защитила": ВСУ уничтожили крупный склад боеприпасов ВС РФ в Сватово (видео)

По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, россияне почти 2 недели свозили боеприпасы на взорванный склад. Украинские военные следили за грузовиками "Урал", на которых доставляли вооружение.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили крупный склад боеприпасов армии России во временно оккупированном городе Сватово Луганской области, за который идут активные бои. Об этом сообщило 2 января в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Передаем привет вражеской ПВО, которая должна была защищать Сватово, но как всегда не защитила. Склад боеприпасов — все! Россияне и местная в**та тихонько туда свозили боеприпасы почти 2 недели", — рассказали военные.

[ + – ] Боеприпасы на склад в Сватово доставляли грузовиками "Урал"

ВСУ четко фиксировало количество заезжающих на базу российских грузовиков "Урал", добавили в управлении.

Отметим, что новому главнокомандующему западным военным округом России Евгению Никифорову, по сведениям британской разведки от 30 декабря, поставили задачу удержать район вокруг Кременной и Сватово.

Минобороны Великобритании 2 января заявило, что последние 5 дней ВСУ и ВС РФ боролись за ключевую трассу Р66 в районе Кременной Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 21 декабря говорил об успехах украинских военных на направлении "Кременная – Сватово". Российские оккупанты сильно заминировали регион.

Гайдай 26 декабря рассказывал о выезде командования ВС РФ из Кременной в Рубежное.