"ППО не захистила": ЗСУ знищили великий склад боєприпасів ЗС РФ у Сватовому (відео)

За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни майже 2 тижні звозили боєприпаси на підірваний склад. Українські військові стежили за вантажівками "Урал", якими доставляли озброєння.

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Збройні сили України (ЗСУ) знищили великий склад боєприпасів армії Росії у тимчасово окупованому місті Сватове Луганської області, за яке йдуть активні бої. Про це повідомило 2 січня у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Передаємо привіт ворожій ППО, яка мала захищати Сватове, але як завжди не захистила. Склад боєприпасів — фсьо! Росіяни та місцева в*та тихенько туди звозили боєприпаси майже 2 тижні", — розповіли військові.

[ + – ] Боєприпаси на склад у Сватове доставляли вантажівками "Урал"

ЗСУ чітко фіксувала кількість російських вантажівок "Урал", які заїжджають на базу, додали в управлінні.

Зазначимо, що новому головнокомандувачу західним військовим округом Росії Євгену Нікіфорову, за даними британської розвідки від 30 грудня, поставили завдання утримати район навколо Кремінної та Сватового.

Міноборони Великої Британії 2 січня заявило, що останні 5 днів ЗСУ та ЗС РФ боролися за ключову трасу Р66 у районі Кремінної Луганської області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 21 грудня говорив про успіхи українських військових на напрямі "Кремінна – Сватове". Російські окупанти сильно замінували регіон.

Гайдай 26 грудня розповідав про виїзд командування ЗС РФ з Кремінної до Рубіжного.