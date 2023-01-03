"ППО не захистила": ЗСУ знищили великий склад боєприпасів ЗС РФ у Сватовому (відео)
За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни майже 2 тижні звозили боєприпаси на підірваний склад. Українські військові стежили за вантажівками "Урал", якими доставляли озброєння.
Збройні сили України (ЗСУ) знищили великий склад боєприпасів армії Росії у тимчасово окупованому місті Сватове Луганської області, за яке йдуть активні бої. Про це повідомило 2 січня у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Передаємо привіт ворожій ППО, яка мала захищати Сватове, але як завжди не захистила. Склад боєприпасів — фсьо! Росіяни та місцева в*та тихенько туди звозили боєприпаси майже 2 тижні", — розповіли військові.
ЗСУ чітко фіксувала кількість російських вантажівок "Урал", які заїжджають на базу, додали в управлінні.
Зазначимо, що новому головнокомандувачу західним військовим округом Росії Євгену Нікіфорову, за даними британської розвідки від 30 грудня, поставили завдання утримати район навколо Кремінної та Сватового.
Міноборони Великої Британії 2 січня заявило, що останні 5 днів ЗСУ та ЗС РФ боролися за ключову трасу Р66 у районі Кремінної Луганської області.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 21 грудня говорив про успіхи українських військових на напрямі "Кремінна – Сватове". Російські окупанти сильно замінували регіон.
Гайдай 26 грудня розповідав про виїзд командування ЗС РФ з Кремінної до Рубіжного.