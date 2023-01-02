ЗСУ та ЗС РФ ведуть бої за контроль над ключовою трасою біля Кремінної, — розвідка Британії

Встановлення контролю за автомобільним сполученням, як вважають у відомстві, не лише позбавить росіян логістики на північній ділянці фронту, а й може призвести до падіння оборони окупантів у місті.

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Протягом останніх п'яти днів Збройні сили України та ЗС РФ, ймовірно, вели бойові дії для встановлення контролю за ключовою трасою Р66 у районі Кремінної Луганської області. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великобританії від 2 січня.

Відомство передбачає, що протягом останніх п'яти днів у районі окупованої Кремінної тривали бойові дії, в ході яких ЗСУ та ЗС РФ намагалися встановити контроль над автомобільною трасою Р66.

[ + – ] За даними британської розвідки, українські та російські військові боролися за контроль над трасою Р66

Цю дорогу британські розвідники називають ключовим маршрутом постачання російських військ, який з'єднує Донбас та Білгородську область.

Логістика через трасу Р66, як сказано у звіті, була порушена українською артилерією, завдяки чому ЗСУ у найближчій перспективі можуть звільнити Кремінну.

"Траса P66 є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського фронту на Донбасі з Білгородської області. Її використання було порушено українською артилерією з жовтня. Якщо Україна зможе забезпечити безпеку цього маршруту — це, швидше за все, ще більше підірве російську оборону Кремінної", — додали розвідники у новому звіті.

Зазначимо, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 21 грудня повідомляв про успіхи ЗСУ на напрямі Кремінна-Сватове. За його словами, просування української армії та подальша деокупація населених пунктів ускладнюються тим, що росіяни максимально замінували прифронтовий регіон.

Також 26 грудня Гайдай стверджував, що командування ЗС РФ виїхало з Кремінної до Рубіжного, очікуючи на можливий контрнаступ ЗСУ.