ВСУ и ВС РФ ведут бои за контроль над ключевой трассой возле Кременной, — разведка Британии

Установление контроля над автомобильным сообщением, как считают в ведомстве, не только лишит россиян логистики на северном участке фронта, но и может привести к падению обороны оккупантов в городе.

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В течение последних пяти дней Вооруженные силы Украины и ВС РФ, вероятно, вели боевые действия для установления контроля над ключевой трассой Р66 в районе Кременной Луганской области. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 2 января.

Ведомство предполагает, что в течение последних пяти дней в районе оккупированной Кременной продолжались боевые действия, в ходе которых ВСУ и ВС РФ пытались установить контроль над автомобильной трассой Р66.

[ + – ] По данным британской разведки, украинские и российские военные боролись за контроль над трассой Р66

Эту дорогу британские разведчики называют ключевым маршрутом снабжения российских войск, который соединяет Донбасс и Белгородскую область.

Логистика через трассу Р66, как сказано в отчете, была нарушена украинской артиллерией, благодаря чему ВСУ в ближайшей перспективе могут освободить Кременную.

"Трасса P66 является ключевым маршрутом снабжения северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области. Ее использование было нарушено украинской артиллерией с октября. Если Украина сможет обеспечить безопасность этого маршрута — это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной", — добавили разведчики в новом отчете.

Отметим, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 21 декабря сообщал об успехах ВСУ на направлении Кременная-Сватово. По его словам, продвижение украинской армии и последующая деоккупация населенных пунктов усложняются тем, что россияне максимально заминировали прифронтовой регион.

Также 26 декабря Гайдай утверждал, что командование ВС РФ выехало из Кременной в Рубежное, ожидая возможное контрнаступление ВСУ.