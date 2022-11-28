"Прикрыться гражданскими": ВС РФ размещают склады боеприпасов в центре Мариуполя (фото)

По словам советника мэра города, новый склад боекомплектов появится возле мариупольской школы №65, которую оккупанты открыли в мае.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские военнослужащие превращают территорию заброшенного Центрального рынка в склад с боеприпасами. Соответствующее фото он разместил в своем Telegram-канале.

Андрющенко отмечает, что боеприпасы армии РФ будут храниться в самом центре города. За 100 метров от предполагаемого склада находится школа №65. По словам советника, данное учебное заведение является для российской пропаганды "главной пиар-точкой".

"Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", — прокомментировал ситуацию Петр Андрющенко.

[ + – ] Оккупанты размещают оружие на разрушенном рынке Фото: https://t.me/andriyshTime

Советник главы города также заявлял, что оккупанты минируют грунтовые дороги и поля в окрестностях Мариуполя. Он отмечает, что армия РФ занята сооружением линии обороны вдоль населенных пунктов Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское.

По словам Андрющенко, российские оккупанты используют в укреплении обороны Мариуполя так называемые "зубы дракона" — пирамидальные бетонные препятствия для продвижения противника.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе люди остались без отопления. Оккупационные власти не начали отопительный сезон, о чем свидетельствуют надписи на стенах зданий, оставленные обеспокоенными горожанами.

Фокус также сообщал, что бывший командующий Сухопутными силами США в Европе спрогнозировал освобождение Мариуполя. По его словам, деоккупации города поспособствуют размещенные в Херсоне РСЗО HIMARS.

Также мы писали, что в Мариуполь и Мариупольский район прибыли российские военные, которые бегут из освобожденного Херсона. Кроме того в город едут гражданские лица в автомобилях с российскими номерами.