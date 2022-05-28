Оккупанты открыли в Мариуполе школу без питания и электричества: чему будут учить детей

В Донецке уже подготовили учебники по истории России, которые представят как подарок горожанам от россиян.

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Оккупационные российские власти открыли в Мариуполе школу №65. Советник мэра Петр Андрющенко в Telegram рассказал об условиях, в которых придется учиться украинским детям.

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Чтобы привести здание в порядок, оккупанты заставили родителей вынести мусор, прибраться, и закрыть разбитые окна пленкой. Единственный генератор обеспечивает школу светом, но электричества не хватает для работы какой-либо техники, в том числе компьютеров. Питание для детей не предусмотрено.

По словам Петра Андрющенко, школе удалось собрать 9 классов разного возраста по 35-45 человек в каждом. Им будут преподавать русский язык, литературу, математику, все занятия — исключительно на русском. Выпускникам обещают выдавать дипломы по образу так называемой "ДНР" и сразу же предлагают поступать в некоторые высшие учебные заведения, которые находятся в экономически отсталых регионах России и не пользуются спросом даже среди местных жителей.

[ + – ] Учебные классы в школе №65 [ + – ] Закрытые пленкой окна в школе №65 [ + – ] Баки с водой в школе №65

Кроме того, в Донецке подготовили партию учебной литературы, которую планируют выдать школьникам в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах. По информации советника, книги на днях с помпой представят как подарок от политиков и регионов России. На опубликованном видео можно заметить учебники по истории России для 7, 8 и 10 классов, а также внешкольную историческую литературу от российских авторов.

"Нет сомнения, что Россия проводит работу по уничтожению украинской самоидентификации детей Мариуполя. Если современный нацизм имеет какую-то другую форму – то я не знаю какую", — возмутился Петр Андрющенко.

В то же время, из-за действий российских войск мариупольская школа №26 превратилась в руины. Журналист и бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в Telegram показал, в каком состоянии находится здание: выбитые окна, разбитые стены, осыпавшийся потолок, поврежденная мебель. Автор публикации напомнил, что в 2021 году школу отремонтировали в рамках программы "Большая стройка".

"В своем видео я говорил о том, что такие объекты на Донбассе создавать очень важно, потому что таким образом Украина наглядно показывает, чем отличается жизнь на подконтрольной нам территории Донетчины от жизни в ОРДЛО, где Россия за 8 лет ни одной подобной школы не построила. Теперь уже понятно, что именно поэтому Россия и решила провести против нас эту показательную карательную операцию с уничтожением целых городов. Просто не смогла простить, что Украина смогла создать для своих граждан более привлекательную и достойную жизнь", — прокомментировал Денис Казанский.

[ + – ] Школа №26 в Мариуполе до вторжения России

Ранее писали, что оккупанты открыли в Мариуполе новый фильтрационный штаб. По словам советника мэра Петра Андрющенко, людей готовят к депортации там же, где раздают гуманитарную помощь. Отбор проводят сотрудники ФСБ и местные "волонтеры", сотрудничающие с оккупантами.

Писали также, что Россия пустила в Мариуполе передвижные экраны для трансляции российских каналов. Мобильные комплексы МКИОН в РФ изначально разработали для информирования людей в чрезвычайных ситуациях.