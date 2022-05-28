Окупанти відкрили в Маріуполі школу без харчування та електрики: чому навчатимуть дітей

У Донецьку вже підготували підручники з історії Росії, які подаруватимуть містянам від росіян.

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Окупаційна російська влада відкрила в Маріуполі школу №65. Радник мера Петро Андрющенко в Telegram розповів про умови, в яких доведеться вчитися українським дітям.

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Щоб упорядкувати будівлю, окупанти змусили батьків винести сміття, прибрати, і закрити розбиті вікна плівкою. Єдиний генератор забезпечує школу світлом, але електрики не вистачає для роботи будь-якої техніки, зокрема комп'ютерів. Харчування для дітей не передбачене.

За словами Петра Андрющенка, школі вдалося зібрати 9 класів різного віку по 35-45 осіб у кожному. Їм викладатимуть російську мову, літературу, математику, всі заняття — виключно російською. Випускникам обіцяють видавати дипломи за зразком так званої "ДНР" і відразу ж пропонують вступати до деяких вищих навчальних закладів, які перебувають у економічно відсталих регіонах Росії і не мають попиту навіть серед місцевих жителів.

[ + – ] Навчальні класи у школі №65 [ + – ] Закриті плівкою вікна у школі №65 [ + – ] Баки з водою у школі №65

Крім того, у Донецьку підготували партію навчальної літератури, яку планують видати школярам у Маріуполі та прилеглих населених пунктах. За інформацією радника, книжки днями представлять як подарунок від політиків та регіонів Росії. На опублікованому відео можна побачити підручники з історії Росії для 7, 8 та 10 класів, а також позашкільну історичну літературу від російських авторів.

"Немає сумніву, що Росія проводить роботу зі знищення української самоідентифікації дітей Маріуполя. Якщо сучасний нацизм має якусь іншу форму — то я не знаю яку", — обурився Петро Андрющенко.

Водночас через дії російських військ маріупольська школа №26 перетворилася на руїни. Журналіст і колишній член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський в Telegram показав, у якому стані знаходиться будівля: вибиті вікна, розбиті стіни, стеля, пошкоджена меблі. Автор публікації нагадав, що у 2021 році школу відремонтували у межах програми "Велике будівництво".

"У своєму відео я говорив про те, що такі об'єкти на Донбасі створювати дуже важливо, бо таким чином Україна наочно показує, чим відрізняється життя на підконтрольній нам території Донеччини від життя в ОРДЛО, де Росія за 8 років жодної подібної школи не побудувала. "Наразі вже зрозуміло, що саме тому Росія і вирішила провести проти нас цю показову каральну операцію зі знищенням цілих міст. Просто не змогла пробачити, що Україна змогла створити для своїх громадян привабливіше та гідне життя", — прокоментував Денис Казанський.

[ + – ] Школа №26 у Маріуполі до вторгнення Росії

Раніше писали, що окупанти відкрили у Маріуполі новий фільтраційний штаб. За словами радника мера Петра Андрющенка, людей готують до депортації там, де роздають гуманітарну допомогу. Відбір проводять співробітники ФСБ та місцеві "волонтери", які співпрацюють з окупантами.

Писали також, що Росія пустила у Маріуполі пересувні екрани для трансляції російських каналів. Мобільні комплекси МКВП в РФ спочатку розробили для інформування людей у надзвичайних ситуаціях.