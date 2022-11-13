Приезжают на гражданских авто и рассчитываются гривной: в Мариуполь хлынули оккупанты из Херсона

По словам Петра Андрющенко, кроме российских военных, в Мариуполь и Мангуш из освобожденного Херсона также едут колонны легковых автомобилей с российскими номерами, которые везут гражданских.

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Два дня подряд в Мариуполь и Мариупольский район продолжают приезжать российские военные, которые бегут от ВСУ из Херсона. Кроме военных в оккупированный город также начали съезжаться гражданские россияне и пособники оккупантов, сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

По его словам, в субботу, 12 октября, по дороге Мангуш-Урзуф в Мариупольский район прибыли большие колонны на сотни автомобилей с военными ВС РФ. Оккупантов временно расселили по пансионатам и базам отдыха в поселках Ялта, Новая Ялта и Симферополь. Координировали этот процесс "мчсники" из Мангуша.

Андрющенко также сообщил, что сейчас на дороге Мангуш-Урзуф на каждом перекрестке дежурят военные регулировщики в ожидании очередных оккупантов из Херсона.

Кроме того, в Мариуполь и Мангуш хлынули толпы гражданских. Они приезжают на легковых авто с российскими номерами. Владельцы машин и водители говорят, что в спешке покинули Херсон.

Советник городского главы Мариуполя также отметил тот факт, что и военные, и гражданские рассчитываются гривной в местных магазинах.

Напомним, ранее американский генерал спрогнозировал, когда ВСУ освободят Мариуполь. По словам Бена Ходжеса, установленные в освобожденном Херсоне системы HIMARS дадут украинской армии возможность прорваться в Мариуполь и восстановить над городом свой контроль.

Отметим также, что Петр Андрющенко уже сообщал о том, что российские войска минируют подступы к Мариуполю. Российская армия выстраивает линию обороны вдоль линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское.