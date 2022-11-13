Приїжджають на цивільних авто та розраховуються гривнею: до Маріуполя хлинули окупанти з Херсона

За словами Петра Андрющенка, окрім російських військових, до Маріуполя та Мангуша зі звільненого Херсона також їдуть колони легкових автомобілів з російськими номерами, які везуть цивільних.

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Два дні поспіль до Маріуполя та Маріупольського району продовжують приїжджати російські військові, які тікають від ЗСУ з Херсона. Окрім військових до окупованого міста також почали з'їжджатися громадянські росіяни та посібники окупантів, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у суботу, 12 жовтня, дорогою Мангуш-Урзуф до Маріупольського району прибули великі колони на сотні автомобілів з військовими ЗС РФ. Окупантів тимчасово розселили по пансіонатах та базах відпочинку у селищах Ялта, Нова Ялта та Сімферополь. Координували цей процес "мнсники" з Мангуша.

Андрющенко також повідомив, що зараз на дорозі Мангуш-Урзуф на кожному перехресті чергують військові регулювальники в очікуванні чергових окупантів із Херсона.

Крім того, до Маріуполя та Мангуша ринули натовпи цивільних. Вони приїжджають на легкових автомобілях з російськими номерами. Власники машин та водії кажуть, що поспіхом залишили Херсон.

Радник міського голови Маріуполя також наголосив на тому, що і військові, і цивільні розраховуються гривнею в місцевих магазинах.

Нагадаємо, раніше американський генерал спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Маріуполь. За словами Бена Годжеса, встановлені у звільненому Херсоні системи HIMARS дадуть українській армії можливість прорватися до Маріуполя та відновити над містом свій контроль.

Зазначимо також, що Петро Андрющенко вже повідомляв про те, що російські війська мінують підступи до Маріуполя. Російська армія вибудовує лінію оборони вздовж лінії Агробаза-Бердянське-Шевченка-Приазовське.