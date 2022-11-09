Російські війська мінують підступи до Маріуполя, – Андрющенко (карта)

За даними радника мера, окупанти мінують ґрунтові дороги та поля у селах біля Маріуполя.

Related video

Окупаційні війська мінують передмістя Маріуполя та встановлюють "зуби драконів". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграм-каналі.

Російська армія вибудовує лінію оборони вздовж лінії Агробаза-Бердянське-Шевченка-Приазовське. Заявляється, що там ЗС РФ проводять мінування ґрунтових доріг і полів. Також встановлюються протитанкові загородження, відомі під назвою "зуби дракона".

"Усе вказує на прискорене та посилене зміцнення міста", — зазначає Андрющенко.

Також він додав карту, де облаштують ці лінії.

Нагадаємо, у Бєлгородській області встановлюють протитанкові піраміди, щоб захищати територію від танкових атак. Останнім часом у регіоні часто трапляються різні загоряння на військових об'єктах.

Раніше схожі рубежі окупанти почали робити в районі Грабове Луганської області. Основна мета зубів дракона — зупинка наступу ворога.