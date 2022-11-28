"Прикритися цивільними": ЗС РФ розміщують склади боєприпасів у центрі Маріуполя (фото)

За словами радника мера міста, новий склад боєкомплектів з'явиться біля маріупольської школи №65, яку окупанти відкрили у травні.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські військовослужбовці перетворюють територію занедбаного Центрального ринку на склад із боєприпасами. Відповідне фото він розмістив у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко зазначає, що боєприпаси армії РФ зберігатимуться у самому центрі міста. За 100 метрів від ймовірного складу знаходиться школа №65. За словами радника, цей навчальний заклад є для російської пропаганди "головною піар-точкою".

"Прикритися цивільними. Ніколи такого не було й от знову", — прокоментував ситуацію Петро Андрющенко.

[ + – ] Окупанти розміщують зброю на зруйнованому ринку Фото: https://t.me/andriyshTime

Радник голови міста також заявляв, що окупанти мінують ґрунтові дороги та поля на околицях Маріуполя. Він зазначає, що армія РФ зайнята спорудженням лінії оборони вздовж населених пунктів Агробаза-Бердянське-Шевченка-Приазовське.

За словами Андрющенка, російські окупанти використовують у зміцненні оборони Маріуполя так звані "зуби дракона" — пірамідальні бетонні перешкоди для просування противника.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі люди залишилися без опалення. Окупаційна влада не розпочала опалювальний сезон, про що свідчать написи на стінах будівель, залишені стурбованими містянами.

Фокус також повідомляв, що колишній командувач Сухопутних сил США в Європі спрогнозував звільнення Маріуполя. За його словами, деокупації міста сприятимуть розміщені у Херсоні РСЗВ HIMARS.

Також ми писали, що в Маріуполь і Маріупольський район прибули російські військові, які тікають зі звільненого Херсона. Крім того, в місто їдуть цивільні особи в автомобілях із російськими номерами.