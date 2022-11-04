"Ми замерзли": мешканці Маріуполя залишилися без опалення, обігрівачі їм не видали (фото)

На вулицях міста почали з'являтися написи стурбованих через холод мешканців, вони просять про допомогу. Простоявши у черзі, замість обігрівачів маріупольці отримали порцію гарячої їжі.

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В окупованому Маріуполі не розпочали опалювальний сезон. Унаслідок чого жителі міста почали писати на будівлі фразу "Ми замерзли. Допоможіть". Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На одній з будівель населеного пункту з'явився також напис "Діти змерзли. Де вікна?".

"Відчайдушний крик допомоги від жителів. " Ми замерзли. HELP! "Опалювальний сезон від окупантів у розпалі", — написав Андрющенко.

Крім того, він розповів, що росіяни мали видати жителям Маріуполя обігрівачі. Люди вишикувалися в чергу за технікою, проте натомість отримали порцію гарячої їжі.

"Велика черга маріупольців, які кілька годин мерзли в очікуванні електрообігрівачів, унаслідок пішли ні з чим. Добре, що хоча б не голодно", — розповів радник мера.

Нагадаємо, 26 жовтня у міській раді Маріуполя розповіли, що в місті люди, які втратили житло через бомбардування ЗС РФ, продовжують жити в наметах. Нове житло окупанти не надали, а нові квартири переважно розподіляються "серед своїх".

19 жовтня у населеному пункті демонтували меморіал "Жертвам голодомору". Проросійські активісти заявили, що вони демонтували не пам'ятник жертвам голодомору та репресій, а символ "державної дезінформації".