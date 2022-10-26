У Маріуполі люди продовжують жити в наметах, нові будинки росіяни роздають своїм, — міськрада

Жителі міста досі готують їжу на вогнищах і сплять у підвалах кінотеатру на тлі зими, що наближається. Окупанти, розбомбивши їхні будинки, нового житла не пропонують.

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Жителі Маріуполя, які залишилися без дому через масовані удари російських військ, продовжують жити в наметах і готують їжу на багаттях, а нові квартири окупанти розподіляють "серед своїх". Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

"У Маріуполі люди досі живуть у наметах. Їхні будинки росіяни розбомбили, а нове житло не надали", — йдеться в публікації.

За даними чинної влади Маріуполя, намети місцеві жителі мають біля кінотеатру "Савона", де раніше вони були змушені ховатися від обстрілів російських військ.

"Маріупольці досі готують їжу на багаттях, а сплять у підвалах кінотеатру", — розповіли чиновники.

Також міськрада з посиланням на місцевих жителів повідомила, що окупанти обіцяють маріупольцям надати нове житло замість зруйнованого, проте цього, незважаючи на зиму, що наближається, досі не сталося, а нові квартири в основному розподіляються "серед своїх".

"Коли ключі від нових будинків роздавали, чому жодному з тих, хто тут із нами живе, не дали. Усі ці гарні будинки — вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", — цитує місцевих жителів влада.

Крім цього, у міськраді уточнили, що майже 90% усіх будинків Маріуполя були пошкоджені російськими військами, тому опалення на все місто дати неможливо.

Нагадаємо, нещодавно окупаційна влада демонтувала в Маріуполі меморіал "Жертвам голодомору", який було встановлено в місті ще 2004 року. Як заявила представниця організації "Молода республіка" Євгенія Кротова, у місті прибрали "символ дезінформації".

Також ми писали, що, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрущенка, з 10 жовтня в місті стартувала примусова мобілізація на війну проти України.