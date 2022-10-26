В Мариуполе люди продолжают жить в палатках, новые дома россияне раздают своим, — горсовет

Жители города до сих пор готовят еду на кострах и спят в подвалах кинотеатра на фоне приближающейся зимы. Оккупанты, разбомбив их дома, нового жилища не предлагают.

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Жители Мариуполя, которые остались без дома из-за массированных ударов российских войск, продолжают жить в палатках и готовят еду на кострах, а новые квартиры распределяются оккупантами "среди своих". Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

"В Мариуполе люди до сих пор живут в палатках. Их дома россияне разбомбили, а новое жилье не предоставили", — говорится в публикации.

По данным действующих властей Мариуполя, палатки местные жители располагают возле кинотеатра "Савона", где ранее они были вынуждены скрываться от обстрелов российских войск.

"Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра", — рассказали чиновники.

Также горсовет со ссылкой на местных жителей сообщил, что оккупанты обещают мариупольцам предоставить новое жилье вместо разрушенного, однако этого, несмотря на приближающуюся зиму, до сих пор не произошло, а новые квартиры в основном распределяются "среди своих".

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", — цитируют местных жителей власти.

Помимо этого в горсовете уточнили, что почти 90% всех домов Мариуполя были повреждены российскими войсками, поэтому отопление на все город дать невозможно.

Напомним, недавно оккупационные власти демонтировали в Мариуполе мемориал "Жертвам голодомора", который был установлен в городе еще в 2004 году. Как заявила представитель организации "Молодая республика" Евгения Кротова, в городе убрали "символ дезинформации".

Также мы писали, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрущенко, с 10 октября в городе стартовала принудительная мобилизация на войну против Украины.