"Мы замерзли": жители Мариуполя остались без отопления, обогреватели им не выдали (фото)

На улицах города начали появляться надписи обеспокоенных из-за холода жителей, они просят о помощи. Простояв в очереди, вместо обогревателей мариупольцы получили порцию горячей еды.

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В оккупированном Мариуполе не начали отопительный сезон. В результате чего жители города начали писать на здания фразу "Мы замерзли. Помогите". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На одном из зданий населенного пункта появилась также надпись "Дети замерзли. Где окна?".

"Отчаянный крик о помощи от жителей. "Мы замерзли. HELP!" Отопительный сезон от оккупантов в разгаре", — написал Андрющенко.

Кроме того, он рассказал, что россияне должны были выдать жителям Мариуполя обогреватели. Люди выстроились в очередь за техникой, однако вместо этого получили порцию горячей еды.

"Большая очередь мариупольцев, которая несколько часов мерзла в ожидании электрообогревателей, в итоге пошла не с чем. Хорошо, что хотя бы не голодно", — рассказал советник мэра.

Напомним, 26 октября в городском совете Мариуполя рассказали, что в городе люди, которые лишились жилья из-за бомбардировок ВС РФ, продолжают жить в палатках. Новое жилье оккупанты не предоставили, а новые квартиры в основном распределяются "среди своих".

19 октября в населенном пункте демонтировали мемориал "Жертвам голодомора". Пророссийские активисты заявили, что они демонтировали не памятник жертвам голодомора и репрессий, а символ "государственной дезинформации".