"Шкільна дискотека": у Запорізькій області вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ, — мер Мелітополя

За словами Івана Федорова, ймовірно, що внаслідок вибуху поранення отримали самі окупанти, оскільки у напрямку школи у Михайлівці висунулися машини "швидкої допомоги".

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У будівлі школи в Михайлівці (Запорізька область), де російські військові облаштували склад боєприпасів, пролунала серія вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі 18 січня.

За його словами, російські військові прямо посеред дня "влаштували шкільну дискотеку".

"Гучно у захопленій рашистами місцевій школі, яку вони перетворили на склад боєкомплектів. Тремтять вікна сусідніх будинків", — написав Федоров.

Він додав, що у бік школи вже виїхало кілька машин "швидкої допомоги". Але поки що невідомо, скільки російських окупантів загинуло під час вибуху, а скільки отримали поранення.

Також немає інформації про те, за допомогою яких технічних засобів було знищено базу противника, де зберігалися боєприпаси.

Нагадаємо, на початку січня ЗСУ знищили великий склад боєприпасів ЗС РФ у Сватовому. За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, росіяни майже 2 тижні звозили боєприпаси на підірваний склад. Українські військові стежили за вантажівками "Урал", якими доставляли озброєння.

Фокус також писав наприкінці листопада 2022 року про те, що російські військові прикриваються мирними жителями та розміщують склади боєприпасів у центрі Маріуполя. За 100 метрів від ймовірного складу знаходиться школа №65. Цей навчальний заклад є для російської пропаганди "головною піар-точкою".