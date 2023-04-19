Два экс-сотрудника СБУ помогают России с кибератаками против Украины, — ГБР (фото)

Подозреваемые встали на сторону врага в 2014 году после оккупации Крыма и с этого времени помогают ФСБ, сотрудничая с участниками преступной хакерской группировки "Armageddon".

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Двое бывших сотрудников СБУ, сейчас работающих на ФСБ, обвиняются в государственной измене — они помогают РФ осуществлять кибератаки на украинские информационные системы. Сотрудники Государственного бюро расследования завершили в отношении их досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

Следствием установлено, что экс-сотрудники Службы в 2014 году предали присягу, перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ РФ. Коллаборанты имели навыки контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности Украины и помогали враждебным спецслужбам проводить подрывную деятельность против Украины.

ФСБшники сотрудничали с преступной хакерской группировкой "Armageddon". Они осуществляли атаки на компьютеры и автоматизированные системы центральных органов государственной власти Украины, что приводило к утечке и искажению информации и маршрутизации в интересах российских спецслужб.

"Бывшие сотрудники СБУ обвиняются в государственной измене (по ч. 1 ст. 111 УК Украины) и несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем (ч. 2 ст. 361 УК Украины). Им может грозить до 15 лет лишения свободы", — сообщили в ДБР.

Напомним, что в ФСБ РФ считают, что реальное количество убитых и раненых в Украине россиян составляет около 110 тысяч человек. ФСБ "обвинила" Минобороны РФ в "сокрытии российских потерь в Украине", в частности, что в отчетах не учитываются потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК "Вагнер" и военных из Чечни.

В ФСБ РФ заявили, что к убийству военнослужащего Владлена Татарского причастен украинец Юрий Денисов, прибывший в РФ из Киева, а после смерти Татарского вылетел самолетом из России из-за Армении в Турцию.