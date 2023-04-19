В Москве ФСБ "трясет" полицию из-за "слива" Украине данных силовиков Кремля, — росСМИ

Сотрудников столичного УВД подозревают в том, что за они деньги на просторах даркента предоставляли личную информацию. Спецслужбы начали "чистки" среди московских копов, под раздачу попало даже начальство.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) последние несколько недель "зачищают" московское Управление внутренних дел, подозревая полицейских в "сливе" личных данных российских военных. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает российское медиа Baza.

"По предварительным данным, сотрудники спецслужб выяснили, что граждане Украины через полицейских получали личные данные, в том числе о российских силовиках", — сказано в сообщении.

По данным российских журналистов, утечку данных заметили в середине весны, подозрения сразу же пали на сотрудников столичного УВД. По версии ФСБ, московские полицейские за деньги "пробивали" личные данные для клиентов из интернета. Оказалось, что клиентами были украинцы.

Сообщается, что силовики, искавшие утечку, решили проверить подозрения и провели оперативный эксперимент. На форумах в Сети они нашли объявления с услугами "пробить" данные, откликнулись на них и попросили прислать данные на различных сотрудников прокуратуры Москвы. Вскоре спецслужбы получили запрошенную информацию и подтвердили, что сливают ее именно через УВД.

"Когда все это вскрылось, в органах начались "чистки": в отделении по Таганскому району уже задержали троих сотрудников, еще нескольких — в ОВД по Арбату, а его начальник после разноса от руководства написал заявление по собственному желанию", — сообщают российские журналисты.

Кроме того, заявление на увольнение написал и заместитель начальника УВД по ЦАО — начальник полиции Алексей Щипов. Теперь, по словам источников росСМИ, "закручивание гаек" среди полицейских идет по всей по Москве. В частности, компьютеры с базами данных из отделений тщательно проверили, а многие сотрудники были вызваны "на разговор".

Напомним, 19 апреля в Госбюро расследований заявили, что двое бывших сотрудников СБУ, сейчас работающих на ФСБ, обвиняются в государственной измене — они помогают РФ осуществлять кибератаки на украинские информационные системы.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что на допросе ФСБ в РФ умерла женщина, приехавшая забрать 2 депортированных детей. По словам Николая Кулебы, у женщины не выдержало сердце из-за длительного психологического давления на нее спецслужб РФ.