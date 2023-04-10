Держали по 14 часов: на допросе ФСБ в РФ умерла женщина, приехавшая забрать 2 депортированных детей

По словам основателя фонда Николая Кулебы, у женщины не выдержало сердце из-за длительного психологического давления на нее спецслужб РФ.

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Во время спасательной миссии благотворительного фонда "Save Ukraine" умерла пожилая женщина — бабушка двух насильственно вывезенных в Россию украинских детей. Чтобы вернуть внуков, она проходила через многочасовые допросы ФСБ. Об этом рассказал бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель БФ Николай Кулеба.

По его словам, у женщины остановилось сердце.

"К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двоих детей, умерла. Родные вывезенных оккупантами детей должны доказывать спецслужбам РФ, что они могут забрать своего ребенка. На этот раз многократные допросы продолжались около 14 часов. И не удивительно, почему сердце бабушки остановилось", – рассказал Кулеба.

По его словам, в ближайшее время в Украину вернется 31 ребенок, а не 33. Сейчас украинская сторона проводит работу, чтобы вернуть внуков умершей женщины домой, а также ее тело.

Николай Кулеба рассказал, что после того, как Гаагский суд выдал ордер на арест Путина, в РФ понимают, что каждый возвращенный в Украину ребенок является доказательством их преступлений, поэтому процесс усложнился.

"Они не позволили родным зайти в заведение, где находились дети. Перед тем, как отдать ребенка, на родных давили, чтобы они на камеры поблагодарили Россию за то, что Россия сохранила их детей", – говорит основатель фонда.

Он добавил, что после освобождения дети рассказывали, что их родителей, пока они находились в России, никто не пытался искать.

Это уже пятая спасательная миссия фонда и отличалась как по количеству детей, так и по сложности.

Напомним, что 5 апреля в Украину вернули ребенка, депортированного РФ на свою территорию из Херсонской области.

4 апреля Великобритания заблокировала видеотрансляцию заседания Совета Безопасности ООН, на котором должна была выступить уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Разрешение на ее арест вместе с Путиным ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге.