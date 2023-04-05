"Пусть выступает в Гааге": Британия заблокировала выступление омбудсмена РФ в Совбезе ООН

Председательство России в Совете безопасности, по словам журналистов, столкнулось с первым проявлением сопротивления. Великобритания заблокировала веб-трансляцию неофициального заседания, посвященной насильственной депортации украинских детей в РФ.

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Во вторник, 4 апреля Великобритания заблокировала видеотрансляцию заседания Совета Безопасности ООН, на котором должна была выступить уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Об этом сообщает The New York Times.

Львова-Белова, как и президент России Владимир Путин, являются фигурантами ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом в Гааге в прошлом месяце с обвинениями в военных преступлениях за похищение и незаконную депортацию украинских детей в Россию.

"Ей не следует использовать платформу ООН для распространения дезинформации, — говорится в заявлении британской миссии в Великобритании. — Если она хочет дать отчет о своих действиях, она может сделать это в Гааге".

Делегация Британии также уведомила о том, что посол страны отказывается принимать участие в заседании Совбеза ООН.

"Россия пригласила Марию Львову-Белову на брифинг. МУС выдал ордер на ее арест в прошлом месяце. Посол Великобритании участвовать не будет", — сообщает ведомство.

Издание передает, что в записке с описанием встречи, распространенной РФ, указано, что ее цель — развеять "намеренно искаженное повествование" западных СМИ и некоторых стран о том, как Россия обращается с украинскими детьми. В РФ отвергают обвинения, заявляя, что эвакуируют детей для их безопасности и защиты.

Американские и европейские дипломаты в свою очередь предупредили, что в этом месяце Россия будет использовать свою возможность председательствования в Совбезе ООН для распространения дезинформации, и что они будут противодействовать таким попыткам.

Россия обязалась предоставить альтернативу веб-трансляции, но как она это сделает, пока неясно. Блокирование трансляции означает, что видеозапись заседания не будет сохранена в архивах ООН.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая курирует вывоз украинских детей в Россию.

Также, 3 апреля стало известно, что Россия получила возможность председательствовать в ООН в течение всего апреля 2023 года.