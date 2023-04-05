"Нехай виступає в Гаазі": Британія заблокувала виступ омбудсмена РФ у Раді безпеки ООН

Головування Росії у Раді безпеки, за словами журналістів, зіткнулося з першим виявом опору. Великобританія заблокувала веб-трансляцію неофіційного засідання, присвяченого насильницькій депортації українських дітей до РФ.

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У вівторок, 4 квітня, Великобританія заблокувала відеотрансляцію засідання Ради Безпеки ООН, на якому мала виступити уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова. Про це повідомляє The New York Times.

Львова-Бєлова, як і президент Росії Володимир Путін, є фігурантами ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом у Гаазі минулого місяця зі звинуваченнями у військових злочинах за викрадення та незаконну депортацію українських дітей до Росії.

"Їй не слід використовувати платформу ООН для поширення дезінформації, — йдеться у заяві британської місії у Великій Британії. — Якщо вона хоче дати звіт про свої дії, вона може зробити це в Гаазі".

Делегація Британії також повідомила про те, що посол країни відмовляється брати участь у засіданні Ради безпеки ООН.

"Росія запросила Марію Львову-Бєлову на брифінг. МКС видав ордер на її арешт минулого місяця. Посол Великобританії не буде брати участь", — повідомляє відомство.

Видання передає, що в записці з описом зустрічі, поширеної РФ, зазначено, що її мета — розвіяти "навмисно спотворену розповідь" західних ЗМІ та деяких країн про те, як Росія поводиться з українськими дітьми. У РФ відкидають звинувачення і заявляють, що проводять евакуацію дітей для їхньої безпеки та захисту.

Американські та європейські дипломати попередили, що цього місяця Росія використовуватиме свою можливість головування в Раді безпеки ООН для поширення дезінформації, і що вони протидіятимуть таким спробам.

Росія зобов'язалася надати альтернативу вебтрансляції, але як вона це зробить, поки що неясно. Блокування трансляції означає, що відеозапис засідання не буде збережено в архівах ООН.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при РФ Марії Львовій-Бєловій, що причетна до вивезення українських дітей до Росії.

Також 3 квітня стало відомо, що Росія отримала можливість головувати в ООН протягом усього квітня 2023 року.