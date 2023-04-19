Южная Корея может впервые предоставить Украине военную помощь, но есть условие

По словам южнокорейского президента Юн Сок Еля, есть ситуации, при которых его стране может быть трудно настаивать исключительно на гуманитарной и финансовой поддержке Киева.

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Южная Корея может изменить свою позицию касательно поставок оружия Украине в том случае, если в стране произойдет крупномасштабное нападение на гражданское население. Об этом сказал президент Южной Кореи Юн Сок Ель в интервью изданию Reuters, опубликованном 19 апреля.

"Если возникнет ситуация, которую международное сообщество не может смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — заявил южнокорейский лидер.

Авторы публикации отметили, что в Южной Корее впервые с начала полномасштабной войны в Украине заговорили о возможной передаче оружия для ВСУ. Ранее Сеул оказывал Киеву исключительно гуманитарную и экономическую поддержку.

В источнике говорится, что Южная Корея является крупным производителем артиллерийских боеприпасов. Однако страна воздерживалась от снабжения ВСУ, учитывая влияние РФ на КНДР.

Как сообщают журналисты, Юн Сок Ель также заявил, что его правительство рассматривает пути послевоенного восстановления Украины.

"Я считаю, что не будет ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению как в соответствии с международным, так и внутригосударственным правом. Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и события на поле боя, мы примем наиболее подходящие меры", — заключил политик.

Напомним, что 12 апреля стало известно о заключении соглашения о предоставлении 500 000 южнокорейских артиллерийских снарядов 155-мм калибра в аренду США. Это примерно половина объема, который США передали Украине за прошлый год.

Ранее, 8 марта, появилась информация о том, что правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку в Украину САУ Krab, состоящих из деталей южнокорейского производства.