Южная Корея передаст в аренду Штатам 500 000 боеприпасов, — СМИ

Журналисты узнали, что аренда позволит Южной Корее влиять на то, будут ли поставлять боеприпасы в третьи страны. Поэтому, скорее всего, США их будут использовать для собственных нужд.

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Соединенные Штаты достигли соглашения с Южной Кореей по предоставлению в аренду 500 000 артиллерийских снарядов 155-мм калибра. Об этом сообщает южнокорейская газета Donga llbo.

Журналистам издания стали известны факты, что в марте администрация президента Джо Байдена подписала контракт с корейским правительством и оборонной промышленностью на получение 500 тысяч боеприпасов на правах аренды. Это примерно половина объема, который США передали Украине в течение 2022 года.

Изданию стало известно, что США и Южная Корея проводили переговоры по приобретению 100 тысяч боеприпасов еще в 2022 году. Они успешно завершились. В феврале 2023 года переговоры шли снова на 100 000 боеприпасов или больше. В ответ правительство Сеула приняло решение об аренде полумиллиона снарядов.

"Мы решили значительно увеличить объем снарядов, но выбрали метод аренды, …придерживаясь принципа правительства не предоставлять летальное оружие Украине", – сказал один из собеседников издания.

Правительство США отправит 500 тысяч боеприпасов на склады. Арендные обязательства оставляют Южную Корею конечным владельцем боеприпасов, что уменьшает вероятность того, что Штаты смогут передавать снаряду другим странам без согласия корейского правительства. Однако в издании отметили, что некоторые считают такой договор косвенной помощью для Украины.

Министр иностранных дел Пак Джин заявил журналистам, что не может подтвердить сообщение газеты, но добавил, что позиция правительства против оказания летальной помощи Украине остается неизменной. Южная Корея является ключевым союзником США и основным производителем артиллерийских боеприпасов. В то же время страна пытается избегать конфронтации с РФ из-за ее влияния на Северную Корею.

Напомним, 8 марта Южная Корея разрешила Польше передавать Украине САУ Krab, базирующийся на шасси К9 Thunder.

11 апреля премьер-министр Польши заявил, что США планируют дополнительную поставку танков Abrams и БМП Bradley для украинской армии.