Південна Корея передасть в оренду Штатам 500 000 боєприпасів, – ЗМІ

Журналісти дізналися, що оренда дозволить Південній Кореї впливати на те, чи будуть постачати боєприпаси в треті країни. Тому найімовірніше США їх використовуватимуть до власних потреб.

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Сполучені Штати досягли угоди з Південної Кореї щодо надання в оренду 500 000 артилерійських снарядів 155-мм калібру. Про це повідомляє південнокорейська газета Donga llbo.

Журналістам видання сталі відомі факти, що в березні адміністрація президента Джо Байдена підписала контракт з корейським урядом і оборонною промисловістю на отримання 500 000 боєприпасів на правах оренди. Це приблизно половина обʼєму, який США передали Україні впродовж 2022 року.

Виданню стало відомо, що США та Південна Корея проводили переговори щодо придбання 100 тисяч боєприпасів ще у 2022 році. Вони завершились успішно. У лютому 2023 року переговори йшли знову на 100 000 боєприпасів, чи більше. У відповідь уряд Сеулу прийняв рішення про оренду півмільйона снарядів.

"Ми вирішили значно збільшити обсяг снарядів, але вибрали метод оренди, … дотримуючись принципу уряду не надавати летальної зброї Україні", – сказав один зі співрозмовників видання.

Уряд США відправить 500 тисяч боєприпасів на свої склади. Орендні зобовʼязання залишають Південну Корею кінцевим власником боєприпасів, що зменшує вірогідність того, що Штати зможуть передавати снаряді іншим країнам без згоди корейського уряду. Однак у виданні зазначили, що деякі вважають такий договір непрямою допомогою Україні.

Міністр закордонних справ Пак Джин заявив журналістам, що не може підтвердити повідомлення газети, але додав, що позиція уряду проти надання летальної допомоги Україні залишається незмінною. Південна Корея є ключовим союзником США та основним виробником артилерійських боєприпасів. Водночас країна намагається уникати конфронтації з РФ через її вплив на Північну Корею.

Нагадаємо, 8 березня Південна Корея дозволила Польщі передавати Україні САУ Krab, який базується на шасі К9 Thunder.

11 квітня премʼєр-міністр Польщі заявив, що США планують додаткове постачання танків Abrams та БМП Bradley для української армії.